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1924'ten bu yana Türkiye cumhurbaşkanlarının yemin törenleri

28 Ağustos 2014 20:02

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Cumhurbaşkanlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etmeleri 1924 tarihinde kabul edilen anayasa ile belirlendi. Bu nedenle 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilanıyla Cumhurbaşkanı seçilen Mustafa Kemal Atatürk yemin etmeden bir konuşma yaparak görevine başladı.

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İsmet İnönü Atatürk'ün vefatı üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'inci Cumhurbaşkanı seçildi. İnönü, TBMM'de yemin ederek 11 Kasım 1938 yılında görevine başladı.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Celal Bayar TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederken.

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TBMM'de yapılan seçimde 4'üncü Cumhurbaşkanı seçilen Cemal Gürsel TBMM'de kürsüde yemin etti.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 5'inci cumhurbaşkanı olarak seçilen Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Cevdet Sunay Senato'da düzenlenen yemin töreninde...

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 6'ıncı Cumhurbaşkanı seçilen Fahri Korutürk (sağ 2), görevine başlamadan önce TBMM kürsüsünde yemin ederken görülüyor.

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Kenan Evren, 82 Anayasası'nın kabulü ile 7'nci Cumhurbaşkanı seçildi. Kenan Evren, darbe sonrası TBMM kapatıldığı için yemin etmedi.

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TBMM'de düzenlenen törende yemin etti. Törene TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut (solda) ve Başkan Vekili Abdulhalim Aras (sağda) da katıldı.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'uncu cumhurbaşkanı seçilen Süleyman Demirel TBMM'de yemin etti.

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10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 11'inci Cumhurbaşkanı seçilen Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kayseri Milletvekili Abdullah Gül, TBMM Genel Kurul Salonu'nda yemin etti.

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Türkiye Cumhuriyeti’nin 12’inci Cumhurbaşkanı ilk kez halk oylamasıyla seçilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , TBMM Genel Kurul Salonu’nda yemin etti.

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