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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

İspanyol gribi, 1918-1920 yılları arasında 18 ay içinde 50 ile 100 milyon arası insanın ölümüne sebep oldu. İşte bütün dünyaya yayılan ve insanlık tarihine geçen İspanyol gribinin yaşandığı dönemden kareler

18 Mart 2020 11:49

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'da kurulan ABD ordusuna ait kamp hastanesi. Hastanede bulunan askerlerin yüzde 40'ı İspanyol gribinden etkilenmişti.

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Washington 1918, maske giyen polisler

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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San Francisco 1918, açık havada mahkemesi

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San Francisco, salgın için dua etmeye giden kişiler

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

2435

1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

2535

1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

3435

1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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1918’de yaşanan pandemi; İşte İspanyol gribinin etkilerini gösteren tarihi fotoğraflar

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