1800 yıldır gülüyor

Türkiye'de örneği bulunmayan, alnında tac, kulağında ise küpe yer alan topraktan M.S. ikinci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen gülen kadın heykeli kadeh, Türkiye'nin ilk cam müzesi olan Gaziantep'teki Gorgo Medusa Cam Eserleri Müzesi'nde sergileniyor.
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Gaziantep'te 1800 yıllık olduğu tahmin edilen, alnında tac, kulağında ise küpe bulunan yüzü gülen kadın heykeli kadeh, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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İç Anadolu Bölgesi'nde 2008 yılında bulunup, Gaziantep'teki müzede sergilenen türlerinden farklı olan ve üst bölümünü kırılan heykel kadeh, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
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Müze Müdürü İbrahim Halil Algın, gülen insan heykeli kadehin Türkiye’de tek olduğunu belirterek, "Müzemizin açıldığı 2008 yılından itibaren sergilemeye başladık heykel kadeh, gülen yüz ifadesine sahip olması nedeniyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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Tarih olarak da milattan sonra ikinci yüzyıla ait olduğu tahmin edilen bir eser. Pişmiş topraktan yapılmış ve kadeh olarak kullanılmış" dedi.