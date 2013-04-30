17. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu
30 Nisan 2013 15:04
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Bu yıl on yedincisi düzenlenen, Türkiye’nin en uzun soluklu ve en prestijli tiyatro ödülü Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, 29 Nisan 2013 Pazartesi akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir törenle ve muhteşem şovlarla sahiplerini buldu.
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Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde, 15 dalda ödül alacak adayların açıklanmasıyla başlayan heyecanlı bekleyiş, ünlü kağıt sanatçısı Ennio Marchetto’nun renkli gösterilerine sahne olan ödül töreniyle sona erdi. Sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerini biraraya getiren ödül töreni renkli anlara sahne oldu. İşte 17. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde kazananlar: