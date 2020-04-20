160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!
160 kadın ve LGBTİ+ örgütü yayınladıkları Korona Günlerinde Kadınlar Birlikte Güçlü imza metnindeki taleplerden birisi olan erkek şiddetine karşı etkili önlem alınması için kampanya başlattı. İnfaz paketiyle beraber kadına yönelik şiddet faillerinin tahliye edilmeye başladığını hatırlatılırken, kadın ve çocukların korunması için hiçbir önlem alınmadığı belirtildi. Twitter’da yapılacak kampanya’da "Evde ŞiddetVar" (hashtagsiz, arada boşluk var) sloganı kullanılacak. Kampanya görselleri şu şekilde:
20 Nisan 2020 14:11
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160 kadın ve LGBTİ+ örgütü yayınladıkları imzalı Korona Günlerinde Kadınlar Birlikte Güçlü imza metnindeki taleplerden birisi olan erkek şiddetine karşı etkili önlem alınması için kampanya başlattı. İnfaz paketiyle beraber kadına yönelik şiddet faillerinin tahliye edilmeye başladığını hatırlatılırken, kadın ve çocukların korunması için hiçbir önlem alınmadığı belirtildi. Twitter’da yapılacak kampanya’da "Evde ŞiddetVar" (hashtagsiz, arada boşluk var) sloganı kullanılacak. Kampanya görselleri şu şekilde:
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160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!
319
160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!
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160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!
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160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!
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160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!
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160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!
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160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!
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160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!
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160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!
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160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!
1219
160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!
1319
160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!
1419
160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!
1519
160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!
1619
160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!
1719
160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!
1819
160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!
1919
160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!