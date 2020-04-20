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160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!

160 kadın ve LGBTİ+ örgütü yayınladıkları Korona Günlerinde Kadınlar Birlikte Güçlü imza metnindeki taleplerden birisi olan erkek şiddetine karşı etkili önlem alınması için kampanya başlattı. İnfaz paketiyle beraber kadına yönelik şiddet faillerinin tahliye edilmeye başladığını hatırlatılırken, kadın ve çocukların korunması için hiçbir önlem alınmadığı belirtildi. Twitter’da yapılacak kampanya’da "Evde ŞiddetVar" (hashtagsiz, arada boşluk var) sloganı kullanılacak. Kampanya görselleri şu şekilde:

20 Nisan 2020 14:11

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160 kadın ve LGBTİ+ örgütü yayınladıkları imzalı Korona Günlerinde Kadınlar Birlikte Güçlü imza metnindeki taleplerden birisi olan erkek şiddetine karşı etkili önlem alınması için kampanya başlattı. İnfaz paketiyle beraber kadına yönelik şiddet faillerinin tahliye edilmeye başladığını hatırlatılırken, kadın ve çocukların korunması için hiçbir önlem alınmadığı belirtildi. Twitter’da yapılacak kampanya’da "Evde ŞiddetVar" (hashtagsiz, arada boşluk var) sloganı kullanılacak. Kampanya görselleri şu şekilde:

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160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!

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160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!

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160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!

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160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!

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160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!

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160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!

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160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!

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160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!

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160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!

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160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!

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160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!

1319

160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!

1419

160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!

1519

160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!

1619

160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!

1719

160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!

1819

160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!

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160 kadın ve LGBTİ+ örgütünden kampanya: Evde şiddet var!

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