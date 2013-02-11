16. Uluslararası Ankara Caz Festivali'nde kimler var?
11 Şubat 2013 17:09
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1 Şubat'ta başlayan 16. Uluslararası Ankara Caz Festivali tüm hızıyla sürüyor. Festivalde bu yıl cazın önde gelen isimleri sahne alacak. 14 Mart’a kadar sürecek festivalde yurtiçi ve yurtdışından birçok sanatçı ağırlanıyor.
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Onur Aymergen - gitar, Cenk Erdoğan - gitar, Orhan Deniz - bas gitar, Akın Bağcıoğlu - davul, Eren Alkan - görseller. Yer: Başkent Üniversitesi Mavi Salon , Tarih: 27 Şubat 2013 Çarşamba Saat: 12.30
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Bülent Ortaçgil - gitar, Baki Duyarlar - piyano, Gürol Ağırbaş - bas gitar, Cem Aksel - davul. Yer: M.E.B. Şura Salonu, Tarih: 15 Şubat 2013 Cuma Saat: 20:00
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Sarp Maden - gitar, Çağlayan Yıldız - bas gitar, Volkan Öktem davul. Yer: CerModern, Tarih: 17 Şubat 2013 Pazar Saat: 20:00
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Francesco Diodati - gitar, Francesco Ponticelli - kontrbas, Francesco Bigoni - tenor saksofon, Ermanno Baron - davul. Yer: CerModern, Tarih: 18 Şubat 2013 Pazartesi Saat: 20:00
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Nguyên Lê - elektronik gitar ve laptop, Mieko Miyazaki - koto ve vokal, Edouard Lourdes Alias PRABHU - tabla ve vokal. Yer: CerModern, Tarih: 19 Şubat 2013Salı Saat: 20:00