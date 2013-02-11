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16. Uluslararası Ankara Caz Festivali'nde kimler var?

11 Şubat 2013 17:09

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1 Şubat'ta başlayan 16. Uluslararası Ankara Caz Festivali tüm hızıyla sürüyor. Festivalde bu yıl cazın önde gelen isimleri sahne alacak. 14 Mart’a kadar sürecek festivalde yurtiçi ve yurtdışından birçok sanatçı ağırlanıyor.

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Onur Aymergen - gitar, Cenk Erdoğan - gitar, Orhan Deniz - bas gitar, Akın Bağcıoğlu - davul, Eren Alkan - görseller. Yer: Başkent Üniversitesi Mavi Salon , Tarih: 27 Şubat 2013 Çarşamba Saat: 12.30

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Bülent Ortaçgil - gitar, Baki Duyarlar - piyano, Gürol Ağırbaş - bas gitar, Cem Aksel - davul. Yer: M.E.B. Şura Salonu, Tarih: 15 Şubat 2013 Cuma Saat: 20:00

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Sarp Maden - gitar, Çağlayan Yıldız - bas gitar, Volkan Öktem davul. Yer: CerModern, Tarih: 17 Şubat 2013 Pazar Saat: 20:00

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Francesco Diodati - gitar, Francesco Ponticelli - kontrbas, Francesco Bigoni - tenor saksofon, Ermanno Baron - davul. Yer: CerModern, Tarih: 18 Şubat 2013 Pazartesi Saat: 20:00

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Nguyên Lê - elektronik gitar ve laptop, Mieko Miyazaki - koto ve vokal, Edouard Lourdes Alias PRABHU - tabla ve vokal. Yer: CerModern, Tarih: 19 Şubat 2013Salı Saat: 20:00

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Karsu Dönmez - vokal, piano, melodika, Orville Breeveld - elektro gitar, e.akustik gitar, Catalin Milea - saksofon, flüt. Yer: CerModern Tarih: 20 Şubat 2013 Çarşamba Saat: 20:01

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Phillipp van Endert - gitar, André Nendza akustik bas, Kurt Billker - davul. Yer: CerModern Tarih: 21 Şubat 2013 Perşembe Saat: 20:00

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Dhafer Youssef - ud ve vokal, Khristjan Randalu - piyano, Phil Donkin - kontrbas, Chander Sardjoe - davul. Yer: M.E.B. Şura Salonu Tarih: 22 Şubat 2013 Cuma Saat: 20:00

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Yer: M.E.B. Şura Salonu Tarih: 23 Şubat 2013 Cumartesi Saat: 20:00

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Kerem Görsev - piyano, Alan Broadbent - şef – piyano, Ernie Watts - tenor saksofon, Kağan Yıldız - kontrbas, Ferit Odman - davul. Yer: M.E.B. Şura Salonu Tarih: 7 Mart 2013 Perşembe Saat: 20:00

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Antonio Forcione - gitar, AnselmoNetto - perküsyon, Matheus Nova - akustik bas. Yer: Bilkent Konser Salonu Tarih: 9 Mart 2013 Cumartesi Saat: 20:00

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Yer: Hayal Kahvesi Tarih: 14 Mart 2013 Perşembe Saat: 22:00

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