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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki 'Milli Birlik Yürüyüşü'nden kareler

15 Temmuz 2017 22:19

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İstanbul'da vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek tören için Altunizade'den yürüyerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi.

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Yürüyüşün yapılacağı köprü üzerinde de tüm hazırlıklar tamamlandı.

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Emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Yürüyüşe katılacak vatandaşlar güvenlik kontrolünden geçirilerek etkinlik alanına alınıyor.

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Üsküdar Kısıklı'daki konutunda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan yürüyerek bölgeye gelecek.

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Erdoğan'ın "Şehitler Makamı" anıtının açılışını yapmasının ardından Milli Birlik Yürüyüşü başlayacak.

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15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde yapılacak etkinlikler sebebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün 12.00'den itibaren trafiğe kapatılmıştı.

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Köprünün etkinliklerin tamamlanmasının ardından açılacağı bildirildi.

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