15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki 'Milli Birlik Yürüyüşü'nden kareler
15 Temmuz 2017 22:19
121
İstanbul'da vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek tören için Altunizade'den yürüyerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi.
221
Yürüyüşün yapılacağı köprü üzerinde de tüm hazırlıklar tamamlandı.
321
Emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
421
Yürüyüşe katılacak vatandaşlar güvenlik kontrolünden geçirilerek etkinlik alanına alınıyor.
521
Üsküdar Kısıklı'daki konutunda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan yürüyerek bölgeye gelecek.
621
Erdoğan'ın "Şehitler Makamı" anıtının açılışını yapmasının ardından Milli Birlik Yürüyüşü başlayacak.
721
15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde yapılacak etkinlikler sebebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün 12.00'den itibaren trafiğe kapatılmıştı.
821
Köprünün etkinliklerin tamamlanmasının ardından açılacağı bildirildi.
© Tüm hakları saklıdır.