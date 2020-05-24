15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar
24 Mayıs 2020 15:43
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar
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Daha önce hazırlıkları durdurulan fantastik drama türündeki Son Uyanış filmi için ilk çekimler yapıldı. Film için bir kısmı kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, STK'ların bu süreçte çalışma koşullarını belirledikleri tavsiyelere uyularak set kuruldu.
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Sette profesyonel ekiplerce ölçüm yapıldı ve tüm yüzeyler ile ekipmanlar dezenfekte edildi.
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Sette profesyonel ekiplerce ölçüm yapıldı ve tüm yüzeyler ile ekipmanlar dezenfekte edildi.