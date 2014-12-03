15 maddede 'Türkiye'de engelli olmak'

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu gün 1992 yılından bu yanan Birleşmiş Milletler tarafından uluslar arası bir gün olarak kabul edilirken, her yıl bugün için dünya çapında organizasyonlar düzenleniyor. Engelli vatandaşların karşılaştığı engeller, bunların sebepleri ve çözümleri gibi konularda bilinçlendirme amacı da taşıyan bu günde, 'Türkiye'de engelli olmayı' anlayabilmek için işte 15 maddede Türkiye'nin hali ne: 1. Türkiye'de her 100 evden beşinde engelli bir vatandaşımız var. (Radikal/Oktay Volkan Alkaya)
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Türkiye'de yaklaşık 4 milyon civarında engelli vatandaşımız var. Ancak çeşitli sakatlıklar ve kazalar sonucu belirli becerilerini yitirmiş kişiler de eklendiğinde sayı neredeyse 10 milyonu buluyor!
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Engelli vatandaşlarımızın dörtte birinin zihinsel engeli bulunuyor.
İşitme ve görme engelli vatandaşlarımızın toplam oranı da engelli vatandaşımızın 10'da ikisine yakın
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Yapılan bazı özel araştırmalarda 80 milyonluk nüfusumuzda ortalama 1 milyon kişi engelli vatandaşlarımızı hakir görüyor.
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24 milyon gibi bir çoğunluğun engelli vatandaşlara acıdığı ve empati kurduğu tespit edilmiş.
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80 milyonluk ülkemizde nüfusumuzun 4'te birine yakın kesmi engellilerle dostluk kuruyor ve onlara yardımcı oluyor.
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Engelli vatandaşlarımızın 80.000 civarında bir çoğunluğu henüz 0-7 yaş grubunda!
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60 yaş üstü engelli vatandaşlarımızın sayısı ise neredeyse yarım milyona yakın!
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Son 2 yılda evde bakım hizmeti alan 398.335 engelli vatandaşımız bulunuyor.
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Herhangi bir işte çalışacak 18-50 yaş grubunda 700.000 civarında engelli vatandaşımız bulunmakta. Buna karşın Türkiye İş Kurumu verilerine göre kamu ve özel sektörde çalışan engelli vatandaş sayısı ancak 90.000 civarında!
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Yapılan anketlere göre ülkemizde zihinsel engelli kişileri tanımlarken %30 oranında mahçup, mutsuz, yalnız ve üzgün kelimeleri tercih ediliyor.
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Ülkemizde engelli vatandaşlara yardımcı olan derneklere ya da vakıflara üye olan kişi sayısı o kadar az ki ancak toplam nüfusun %0.04'üne denk geliyor ki bu oranın içinde kendisi de engelli olan vatandaşlar çoğunlukta!
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Tüm bunlara karşın ülkemizde engelli vatandaşlara gereken ilgi ve yardımın gösterildiğine inananların oranı %10 ila %15 arasında!