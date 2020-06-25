15 isimden insan hakları üzerine ilham verici 15 söz
25 Haziran 2020 15:40
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Uluslararası Af Örgütü insan haklarıyla ilgili ilham verici 15 sözü paylaştı
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"İnsan haklarını inkar etmek, insanlığa meydan okumaktır." (Nelson Mandela, Güney Afrikalı yurttaşlık hakları aktivisti)
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"Biri toplumsal cinsiyetini farklı bir biçimde ifade etmeye gereksinim duyuyorsa, bunda bir sorun yok. Böyle kişiler, şiddete uğramayı hak etmiyor. Rahatsız oluyorsanız kendinize bakın." (Laverne Cox, Amerikalı aktris)
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“Ezilenlerin yalnız olmadıklarını bilmesi onlara çok şey ifade eder. Hiç kimsenin yaptıklarınızın önemsiz olduğunu söylemesine izin vermeyin." (Desmond Tutu, Güney Afrikalı yurttaşlık hakları aktivisti)
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“Protesto ediyoruz, çünkü kendimizi ve halkımızı seviyoruz. Direnişimizin kökeninde sevgi var.” (Colin Kaepernick, aktivist ve Uluslararası Af Örgütü Vicdan Elçisi)
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“Bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adalete tehdittir.” (Martin Luther King, Afrikalı-Amerikalı yurttaşlık hakları aktivisti)
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“Mum bizim için değil, cezaevinden kurtarılamayanlar, cezaevi yolunda vurulanlar, işkence görenler, kaçırılanlar ve ‘kaybedilenler’ için yanıyor. Mumun anlamı budur.” (Peter Benenson, Af Örgütü’nün kurucusu)
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“Barış ancak insan haklarına saygı gösterildiği, insanların doyduğu ve kişiler ile ulusların özgür olduğu yerlerde devamlı olabilir.” (Dalay Lama)
“Birbirimize karşı değil, birbirimize doğru döndüğümüzde, çeşitliliğimizin değerini anladığımızda daha güçlü oluruz ve birlikte adaletsizliğin kalın duvarlarını yıkabiliriz.” (Cynthia McKinney, Amerikalı siyasetçi ve aktivist)
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“Merkezinde, üzerinde, temelinde ve içinde kadınların olmadığı bir siyasi mücadele, mücadele değildir.” (Arundhati Roy, Hindistanlı yazar)
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“Hatırlayalım: Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir.” (Malala Yousafzai, Pakistanlı eğitim hakkı aktivisti)
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“Adalet ve insan haklarına saygı olmadan barış olmaz.” (Irene Khan, Bangladeşli avukat ve Uluslararası Af Örgütü’nün eski Genel Sekreteri)
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"Özgürlük bağışlanmaz, kazanılır. Adalet ise asla hazırda beklemez, ancak mücadeleyle elde edilir." (A. Philip Randolph, Afrikalı-Amerikalı yurttaşlık hakları aktivisti)