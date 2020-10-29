14 yaşındaki kız, doğurduğu bebeğini öldürmek için dondurucuya koydu!
Rusya'nın Verkh-Tula bölgesinde yaşanan olayda 14 yaşındaki Anastasia isimli çocuk, ailesinden korktuğu için gizlice doğurduğu bebeğini dondurucuya koydu.
29 Ekim 2020 14:36
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İddiaya göre, genç kız hamile olduğunu öğrendiğinde bebeği aldırmak için geç kaldı. Hamileliği süresince de ne okuldaki öğretmenleri ne de ailesi bu durumu anlayamadı.
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Novosibirsk'in bölge yetkilisi Nadezhda Boltenko'nun 360TV'ye yaptığı açıklamada, kızın annesinin çığlıklarını duyduktan sonra, genç kızın için bir ambulans çağırdığını söyledi.
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Boltenko o geceye dair kızın annesi için 'inlediğini duydu ve kızının apandisit hastası olduğunu düşündüğünü' söyledi.
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Küçük kız doğum yaptıktan sonra bebeği plastik bir poşete koyarak, garajdaki dondurucuya götürdü. Olayı araştıran yetkililer durumu "korkunç bir vaka" olarak nitelendirdi. Dondurucuya konulan bebek yaşamını yitirirken, hastanede tedaviye alınan Anastasia'nın durumu ise ciddiyetini koruyor.