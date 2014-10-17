14 gösterge ile Türkiye'nin dünyadaki yeri

Türkiye 783.562 km2'lik yüzölçümü ile Almanya'nın yaklaşık olarak 2, İtalya'nın 2,5, Büyük Britanya'nın 3 katı büyüklüğe sahip. Buna karşın İran 1.648.195 km2'lik alanıyla Türkiye'nin 2,5 katı, Arjantin 2.780.400 km2'lik alanıyla Türkiye'nin 3,5 katı daha büyük
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Türkiye 76 milyonluk nüfusuyla 66 milyonluk Fransa'dan, 64 milyonluk Büyük Britanya'dan ve 60 milyonluk İtalya'dan daha büyük bir nüfusa sahip. İran'ın nüfusu Türkiye'den 1 milyon kişi daha fazla, Almanya 80 milyonluk nüfusuyla bizim önümüzde. Ancak 157 milyonluk nüfusuyla Bengladeş bize açıkça gösteriyor ki önemli olan bir ülkede kaç kişinin yaşadığı değil, o insanların nasıl yaşadığı
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Dünya Sağlık Örgütü'nün 2014 yılında yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye'de ortalama yaşam süresi 74,4 yıl. Bu bakımdan Türkiye dünyada 96'ıncı sırada. Listenin başında ortalama 88,2 yıl yaşayan Monakolular, 84,6 yıl yaşayan Japonlar ve 84,2 yılla Andorralılar bulunuyor. Fransızlar ortalama 81 yıl yaşarken, Yunanistanlılar 79,5 yıl, Portekizliler 78,5 yıllık bir ömre sahip. Yani ortalama bir Türk ortalama bir Yunanlıdan 5 yıl önce ölüyor, ortalama bir Japon bizlerden 10 yıl fazla yaşıyor
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Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yılda iki kere yayımlanan “Dünya Ekonomik Görünümü” raporunun veri setinde ülkelere ait milli gelir büyüklükleri SAGP ile sunuluyor. Bu ölçüt çerçevesinde Türkiye 1987 yılında dünyanın en büyük 14. ekonomisi, 1999 yılında dünyanın en büyük 16. ekonomisiyken AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında dünyanın 17. büyük ekonomisi olarak gözüküyor. Türkiye uzun yıllar bu konumunda kalmış olsa da 2014 yılı itibariyle bir sıra gerileyerek şu an 18. olmuş durumda
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Dünya Bankası verilerine göre Türkiye satın alma gücüne göre kişi başına düşen gelir bakımından dünyada 59'uncu sırada. Macaristan bu bakımdan 49'uncu sıradayken, Yunanistan 39'uncu, İtalya 27'inci, Fransa 24'üncü, Almanya ise 17'inci sırada
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Ülkelerdeki gelir adaletsizliğini ölçen Gini endeksiyle yapılan ölçüme göre Türkiye dünyada en fazla gelir adaletsizliğinin olduğu 57'inci ülke. Güney Afrika, Gambiya, Peru, Ruanda Türkiye'den kötü durumdayken tam 84 ülkede Türkiye'den daha iyi bir gelir adaleti var
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2013 yılı rakamlarına göre Türkiye dünyanın en fazla ihracat yapan 27'inci ülkesi. 11 milyonluk nüfusa sahip Belçika Türkiye'den 1,5 kat, 16 milyonluk bir nüfusa sahip Hollanda tam 3 kat fazla ihracat yapıyor
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CIA verilerine göre Türkiye 2013 yılında dünyanın en fazla cari açık veren 7'inci ülkesi oldu. Almanya ise 257 milyar dolarlık cari fazla vererek bu alanda dünya lideri. Bir başka deyişle geçen yıl Türkiye borçlanma yoluyla dış ülkelere 63 milyar dolarlık kaynak servis ederken, Almanya 257 milyar dolar kazandı
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Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan "Dünya Cinsiyet Eşitliği" araştırmasına göre Türkiye dünyada bu bakımdan 120'inci. Malezya, Kamboçya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in bu bakımdan Türkiye'nin ilerisinde olması ise ayrıca dikkate değer
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Birleşmiş Milletler tarafından her yıl yayımlanan, ortalama yaşam süresi, okur yazarlık oranı, eğitim durumu, yaşam standartları ve yaşam kalitesi açısından ülkeleri ölçen İnsani Gelişmişlik Endeksi'nde Türkiye 187 ülke arasında 69'uncu sırada. Kosta Rika 68'inciyken, Bulgaristan 58'inci, Romanya 54'üncü, Küba 44 Polonya ise 35'inci sırada. Bir başka deyişle dünyada insanlarına Türkiye'den daha iyi bir yaşam kalitesi sunan tam 68 ülke var
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OECD tarafından yapılan barınma, gelir, iş olanakları, toplumsal yaşam, eğitim, çevre, sağlık, hayattan memnuniyet, güvenlik gibi ölçütlere sahip "İyi Yaşam Endeksi"nde Türkiye OECD ülkeleri arasında sonuncu. Meksika, Yunanistan ve Rusya bizden daha iyi durumdayken OECD'nin yaşam açısından en iyi ülkesi Avustralya
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Sınır Tanımayan Gazeteciler tarafından her yıl açıklanan "Basın Özgürlüğü Endeksi"ne göre Türkiye basın özgürlüğü bakımından dünyada 180 ülke arasında 154'üncü sırada. Gambiya, Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kore bizden daha kötü ülkelerden bazılarıyken, Bengladeş, Çad, Burundi, Mali hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nde bile Türkiye'den daha özgür bir basın var
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Heritage Foundation her yıl Ekonomik Özgürlük Endeksi'ni açıklıyor. En son açıklanan rapora göre Türkiye dünyada ekonomik özgürlük bakımından 64'üncü sırada. Polonya 50'inci sıradayken, Peru 47'inci, Belçika 35'inci. Yani dünyada Türkiye'dan daha iyi yatırım yapılabilecek, ekonomik hakların daha güçlü bir şekilde korunduğu tam 63 ülke var
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Global Firepower tarafından 2014 yılı için açıklanan "Askeri Güç Endeksi"ne göre Türkiye 7 kriter açısından dünyanın en büyük 8'inci ordusuna sahip. Listede 7 kriter açısından dünyanın en güçlü ordusuna sahip olan ABD en yakın rakibi Çin'den yaklaşık 5, Rusya'dan 8 kat fazla askeri harcamalara kaynak ayırırken, Türkiye'den de 33 kat büyük bir bütçe kullanıyor