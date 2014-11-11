T24 LogoT24 Logo

12 maddede zeytin ağacı mı, termik santral mı?

11 Kasım 2014 16:03

112

Termik santralın bacasından atılan gazların etkisiyle evcil hayvanların verimi azalır, kara ve sulardaki yaban hayvanlarının sayısında azalma olur

212

Termik santralların bacalarından çıkan kükürt, azot ve karbon oksitleri havada su buharı ile birleşerek asit yağmurlarını oluştururlar

312

Uçucu külleri tutmak için bacalarına takılan filtreler çoğu kez yetersiz kalır ve atmosferi kirletir

412

Ormanların azalması ve toprağın çoraklaşması sonucu oluşan erozyon büyük miktarlarda toprak kaybına neden olur

512

Termik santrallar soğutma, buhar elde etme ve temizleme gibi çeşitli amaçlarla su kullanmakta ve tüm bu işlemler sonucunda tonlarca atık su oluşturmaktadırlar

612

Termik santral küllerinin toplandığı alanda (kül depolarında) oluşan Radon gazı (Ra222) havaya ulaşmaktadır. Bu küllerin üzeri toprakla örtülse dahi toprağın gözeneklerinden geçen Ra222 havaya karışır

712

Ra222 3.8 günlük bir süre içinde Polonyum’a (Po210) ve aktif kurşuna (Pb210) dönüşebilmektedir. Bu nedenle kül yığınları çevreye radyoaktivite yayar. Bacadan atılan maddelerin içinde belki de en önemlisi, linyitte bulunan ve yanma ile açığa çıkarak etrafa yayılan uranyumdur. Küllerdeki uranyum da ayrı bir sorun yaratmaktadır

812

Termik santralların etkileriyle ortaya çıkan orman ölümlerinin insan sağlığını ne derece olumsuz etkilediğini tahmin etmek pek zor değildir

912

Termik santral sebebiyle zarara uğrayan alanda gaz etkisinin geçmesi ile yeniden ormancılık üretimine geçilmesi için büyük bir çaba ve maliyet gereklidir

1012

Orman rejimi içine giren ve fakat çeşitli nedenlerle aşınmaya uğrayan toprakların korunması ve özelliklerinin iyileştirilmesi bir hayli güç ve yüksek maliyetlidir

1112

Arazi gelirlerinden yoksun kalmaktan doğan zarar orman ölümü ile üretimden uzaklaşan arazinin zarar süresince sağlayabileceği gelirden mahrum oluşur

1212

Ağaçların henüz olgunlaşmadan kesilmesine sebep olur

ETİKETLER

termik santralzeytin ağaçlarıormanatık suatmosferhava kirliliğitoprak kayması
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24