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112 acil servis çalışanları Koronavirüs salgınıyla verdikleri mücadeleyi anlattı: Biz sizlerin sağlığı için çalışıyoruz, siz hepimiz için evde kalın

17 Nisan 2020 08:29

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112 acil servis çalışanları Koronavirüs salgınıyla verdikleri mücadeleyi anlattı

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Ambulansla hastaya ilk ulaşan sağlık personeli olmaları nedeniyle pandemi ile savaşta ön cephede yer alan sağlık neferlerinden ambulans sürücüsü, paramedik ve acil tıp teknisyenleri, ailesinden, çocuklarından ayrı kalarak başka canlar kurtarmak için mücadele vermeye devam ediyor.

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Komuta merkezinden iletilen her hastaya ilk yardımı gerçekleştirdikten sonra, bir an önce hastaneye götürmeyi amaçlayan paramedik ve acil tıp teknisyenleri, her vaka sonrası ambulansları dezenfekte işlemi yapıp, başka canlar da kurtarmak için istasyonlarında bekliyor.

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112 acil servis çalışanları Koronavirüs salgınıyla verdikleri mücadeleyi anlattı: Biz sizlerin sağlığı için çalışıyoruz, siz hepimiz için evde kalın

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İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr. Melike Şengül Erol, Antalya Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi bünyesinde doktor, paramedik, acil tıp teknisyeni ve sürücü olmak üzere 850 personelin görev yaptığını anlattı. Halk sağlığı için aralıksız hizmet vermeye devam ettiklerini dile getiren Erol, şunları kaydetti:

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"Komuta Kontrol Merkezimize gelen çağrılarda Koronavirüs şüphesi belirtildiğinde, hastaya gidecek ekibimiz hazırlıklarını yapıyor. Sahadaki arkadaşlarımız kişisel koruyucu ekipmanlarını giyerek hastaya ilk müdahaleyi gerçekleştirip, hastanenin ilgili birimine sevkini yapıyor. Sonrasında ambulansımızın özel alanda dezenfeksiyonu gerçekleştirilip, her zaman sonraki hasta için temiz bir durumda göreve hazır bekliyor"

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Koronavirüs tedbirine yönelik yaşanan süreçte ek tedbirlerin uygulandığına dikkati çeken Dr. Erol, "Hastamız trafik kazasında yaralanan veya kalp krizi geçiren de olsa bizler koruyucu ekipmanlarımızla ona ulaşıyoruz. Tıbbi maskemiz, yüz koruyucumuz, eldivenimiz mutlaka bulunuyor ve bunları kullanarak hastaya müdahale ediyoruz. Personelimizin sağlığı için ayrıca risk çalışması yapıyoruz” dedi.

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Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri çalışanı olarak hastayla ilk karşılaşan ekip oldukları için görevleri boyunca çok dikkatli davrandıklarını belirten Başhekim Yardımcısı Dr. Erol, şöyle konuştu:

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"Kişisel korunmaya yönelik tedbirlerimizi en üst düzeyde tutuyoruz. Telefonla gelen çağrılarda her hastamızın mutlaka maske takmasını istiyoruz. Hasta ile karşılaştığımızda maskesi yoksa bizler dikkatlice takıyoruz. Gerek bizim gerekse hastanın sağlığı için bu çok önemli. “

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İşte 112 acil servis elemanlarından kareler:

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