103 emekli amiralin bildirisinin ardından Bakan Soylu, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet ve AFAD’dan ortak “Biz buradayız!” paylaşımı
04 Nisan 2021 13:45
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103 emekli amiralin bildirisinin ardından Bakan Soylu, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet ve AFAD’dan ortak “Biz buradayız!” paylaşımı | 103 emekli amiral imzasıyla, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak ortak bir bildiri yayımlandı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımının ardından , Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet ve AFAD ortak "Biz buradayız!" paylaşımları yapıldı.
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Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
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"Biz buradayız! Devletimize, milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız.
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Sebepsiz bahane ve hezeyanlar üzerinden yapılan açıklama tam mânâsıyla; geçmişte taşıdıkları sıfatların, devletin ve milletin verdiği şerefin farkında olmayanların, demokrasiye, hukuka, devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir"
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103 emekli amiralin bildirisinin ardından Bakan Soylu, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet ve AFAD’dan ortak “Biz buradayız!” paylaşımı