100 yıl önceki Dünya Savaşı seferberliği

Avusturya-Macaristan Arşidük Franz Ferdinand suikastından Sırbistan'ı sorumlu tuttu ve bir dizi talep gündeme getirdi. Bu taleplerden birisi Sırbistan'ın egemenliğini devretmesi anlamına geldiğinden reddedildi ve Avusturya-Macaristan savaş ilan etti.
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Avusturya'nın Sırbistan'a saldırma niyetini öğrenen Alman İmparatoru 2.Wilhelm bunun Rusya'yla savaş anlamına gelmesine karşın destek verdi. Bu fotoğrafta Sırbistan sınırında toplanan Avusturya askerleri görülüyor.
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Sırp Kralı 1.Peter'in seferberlik çağrısını duyurmak için Belgrad'da gazeteler yıldırım baskılar yaptı.
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İngiltere Avrupa'nın savaşa sürüklenmesini önlemek için bir barış konferansı düzenlenmesini önerdi. İtalya, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin Avusturya-Macaristan, Sırbistan ve Rusya arasında arabuluculuk yapması gündeme getirildi.
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Rus kamuoyu Sırbistan'ın korunmasını istiyordu, Çar 2. Nikola dışişleri bakanının da yoğun baskısıyla ordularına seferberlik ve Avusturya-Macaristan ve Almanya'ya karşı savaşa hazırlanılması emrini verdi.
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Alman İmparatoru İngiltere, Fransa ve Rusya'nın Avusturya-Macaristan ve Sırbistan arasındaki savaşı Almanya'yı kuşatıp "imha etmek" için bahane olarak kullanacağına inanıyordu.
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Alman ordusu bu "kuşatmayı" yarmak için Fransa'ya Belçika üzerinden bir önleyici saldırı düzenlenmesini ve daha sonra güçlerinin büyük bölümünün Rusya'ya karşı doğuya kaydırılmasını planlıyordu. Almanya Rusya'ya ültimatom verip, seferberliği iptal etmedikleri takdirde savaş ilan etme tehdidinde bulundu. Bu fotoğrafta Berlin'de toplanan 4. Piyade alayı görülüyor.
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Rusya'ya ültimatoma yanıt alınamayınca 1 Ağustos 1914'te saat 17.00'de Rusya'ya savaş ilan edildiği duyuruldu.
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Daha sonra Alman Ordusu'na seferberlik emri verildi.
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Fransa'dan gelecek bir saldırıdan kaygılanan Almanya batıdaki komşusundan bir iyi niyet göstergesi olarak Rusya'yla savaş devam ettiği sürece Alman askerlerinin Fransız cephesindeki kalelere yerleşmesine izin vermesini istedi.
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Bir Alman saldırısı bekleyen Fransa ordularını harekete geçirmişti. Bu aşamada Avrupa'da savaş artık kaçınılmazdı.
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2 Ağustos'ta Almanya Belçika'ya ültimatom verip askerlerinin Belçika topraklarından güvenli geçişinin sağlanmasını talep etti. İngiltere Belçika'nın tarafsızlığına garantör olmuştu. Belçika ertesi sabah Almanya'nın talebini reddetti.
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Paris'teki Alman Büyükelçisi Fransız Dışişleri Bakanlığı'na savaş ilanını iletti. Fransız yedek birlikleri de orduya katılmak üzere harekete geçti.
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Alman askerleri Belçika'da ilerlerken İngiliz kabinesi hiçbir şey yapılmadan durulamayacağı konusunda uzlaştı. Berlin'e bir ültimatom gönderildi.
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Alman İmparatoru ve hükümeti Belçika'nın işgalini durdurmayı reddetti ve 4 Ağustos'ta saat 23.00'te İngiltere ve Almanya resmen savaşa girmiş oldu.
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Avrupalı güçler artık birbirine karşı savaşıyordu ve İngiltere de küresel imparatorluğunu savaşın içine çekmişti. Güney Avrupa'daki bir suikast savaşı sadece Avrupa'ya değil, Afrika, Asya, Avustralya, Yeni Zelanda ile Kuzey ve Güney Amerika'ya da getirmişti.