10 yıl kaldığı mağarayı sanat eserine dönüştürdü

Ra Paulette adlı sanatçı, son 10 yıldır New Mexico’daki bir mağarada yaşadı ve mağaranın duvarlarına alışılmadık desenler yaparak ‘ruhsal bir seyahate’ çıktı. (Kaynak: RADİKAL)
215
Ruhsal olarak yenilenmek isteyen sanatçı, mağarada kaldığı süre boyunca duvarları oydu ve ortaya bu desenler çıktı.
315
Kendini insanlardan neredeyse tamamen soyutlayan sanatçıya bir tek köpeği eşlik ediyordu.
415
Paulette profesyonel olarak ‘mağara oymacısı’ olarak çalışıyor. Ancak son projesinde patronları parasını vermeyi kabul etmeyince, Paulette her şeyi bırakıp, yalnızca kendisine ait bir mağara yapmaya karar verdi. Sonuç olarak ortaya bu desenler çıktı.
515
Yaptığı işleri anlatan “Cave Digger” (Mağara Oyucusu) adlı belgesel, 2014 yılında “Kısa Belgesel” dalında Oscar’a aday gösterilmişti.