T24 LogoT24 Logo

10 yıl kaldığı mağarayı sanat eserine dönüştürdü

30 Kasım 2014 20:38

115

Ra Paulette adlı sanatçı, son 10 yıldır New Mexico’daki bir mağarada yaşadı ve mağaranın duvarlarına alışılmadık desenler yaparak ‘ruhsal bir seyahate’ çıktı. (Kaynak: RADİKAL)

215

Ruhsal olarak yenilenmek isteyen sanatçı, mağarada kaldığı süre boyunca duvarları oydu ve ortaya bu desenler çıktı.

315

Kendini insanlardan neredeyse tamamen soyutlayan sanatçıya bir tek köpeği eşlik ediyordu.

415

Paulette profesyonel olarak ‘mağara oymacısı’ olarak çalışıyor. Ancak son projesinde patronları parasını vermeyi kabul etmeyince, Paulette her şeyi bırakıp, yalnızca kendisine ait bir mağara yapmaya karar verdi. Sonuç olarak ortaya bu desenler çıktı.

515

Yaptığı işleri anlatan “Cave Digger” (Mağara Oyucusu) adlı belgesel, 2014 yılında “Kısa Belgesel” dalında Oscar’a aday gösterilmişti.

615

715

815

915

1015

1115

1215

1315

1415

1515

ETİKETLER

mağara10 yılsanatçıdesenmağara duvarlarınew mexicora paulette
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24