10 maddede diyet yanlışları

Kilo vermek çok mu zor? En azından sağlıklı yöntemlerle kilo vermenin zor zanaat olduğu rahatlıkla söylenebilir. Fazlalıklarımızdan kurtulurken kanıksanan birçok yanlış ve tabu da bize köstek olur. Bunlardan bazılarını sizler için derledik.
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Sabah aç karnına, mümkünse limon sıkılmış suyun fazla kiloları yakmada etkili olduğu sık sık söylenir. Ancak ne limon, ne maydanoz ne de ceviz suyunun kilo verdirici bir etkisi yoktur. Suyun açlık hissini bastırdığı ve iştahı kapattığı doğru; ancak, 'litrelerce su içtim', diye fazla kilolarınızın kendiliğinden yanmasını beklemeyin.
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Posa, folik asit ve potasyum açısından zengin olabilir, ancak tüm yeşil yapraklı sebzeler gibi ıspanak da demir açısından fakirdir. Dolayısıyla diyet sırasında bol bol ıspanak tüketilmesi gerektiği görüşü doğru değildir. Bir diyet gıdası olarak ıspanak yağsız ve az haşlanmış olduğu sürece uygundur.
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Akşam yemeklerini hayatınızdan çıkarmak fazla kilolarla mücadelenizde ne kadar faydalı olur? Bu tamamen kişiye bağlıdır. Önemli olan gün içinde harcadığınız kalori ile aldığınız gıdalarla bedeninize yüklediğiniz enerjinin dengesidir. Gün içinde yaktığından fazla yiyen bir kişinin akşam yemeklerinden vaz geçmesi bir anlam ifade etmez.
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Mini porsiyonlarla günde 5 öğün mü yoksa geleneksel üç ana öğün mü? Bu da uzmanların üzerinde pek anlaşamadığı bir nokta. Kesin olan sık yemenin kan şekerini düşürdüğü, bunun sonucunda da iştahımızın daha kolay kontrol altına alındığı. Yükselen insulin seviyesi yağ yakımını zorlaştırır. Öğün sayısı değil alınan toplam kalori miktarı önemlidir.
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Düzenli olarak spor yapan ve hareket halindeki kişiler, dilediklerini yiyebilir. Maalesef bu pek doğru değil. Çünkü spor, tahmin edilenden çok daha az yağ yakmamızı sağlar. Bir yetişkin, yarım saatlik bir koşuda yaktığı enerjiyi bir litre birayla yeniden vücuduna yükler.
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Hayır efendim, hamama giren sadece terler! Ter dediğimiz de aslında sadece sıvı kaybıdır. Hamam çıkışında içtiğimiz bir şişe suyla kaybettiğimiz ağırlığımıza yeniden kavuşuruz…
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Atlanan sabah kahvaltıları son derece sağlıksız ve fazla kilolarla mücadelede alacağınız büyük bir darbedir. Metabolizmanız düşer, öğle yemeğinde de normalden çok daha fazla yersiniz.
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Diyet ve light etiketli ürünlerden mucize beklemeyin. Bunların daha az yağ ihtiva ettiği doğrudur. Ama aynı zamanda şeker seviyeleri de yüksektir. Daha az yağlı ürün, daha tatsız-tuzsuzdur, ayrıca daha çok yedirir.
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Diyet sırasında karbonhidratlarla proteinler asla karıştırılmamalıdır. Başta süt, yoğurt, ekmek, patates gibi birçok besinin bileşiminde hem karbonhidrat hem de protein barındırdığını düşündüğümüzde, protein/karbonhidrat ayrılığının uzun vadede uygulanması olanaksızdır.
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En basit yönteme başvurup haplarla zayıflamayı tercih edenler, sağlıksız ve pahalı bir yolu deniyorlar. Unutmayın: Bu hapların tetiklediği aşırı sıvı kaybı, böbrek yetmezliğine yol açabilir. Fazla kilolarımızla mücadelede sihirli reçete olmadığını unutmayalım. İşin sırrı dengeli beslenme, düzenli spor ve bol su tüketimi formülünde yatıyor. (Kaynak: Deutsche Welle Türkçe)