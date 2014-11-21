10 büyüleyici fotoğrafla 'insan, mekan, doğa'

National Geographic 2014 Fotoğraf Yarışması’nda “insan, mekan ve doğa” kategorilerinde değerlendirilen fotoğraflardan 10 tanesi, fotoğrafçıların ilgi çekici açıklamaları ile birlikte… 1. “Büyük beyaz köpek balıklarının denizaslanlarını yemek için toplandığı Guadalupe açıkları, görkemli deniz canlılarını kendi doğal ortamlarında gözlemlemek için en ideal yerlerden biridir. Hollywood filmlerinin etkisiyle, büyük beyaz köpek balıkları insanların korkusu olmaya devam ediyor.” (Kaynak: bostonglobe.com)
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“Annem büyük kızıyla oynarken…”
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“Japonların ‘geleneksel Havai fişeklerinin’ ateşlendiği etkinlik Tanrı’ya tapınmak için düzenlenen bir ritüel. Temmuzun üçüncü haftasında cuma, cumartesi ve pazar günleri kutlanan festivalin adı: Gion Matsuri Festival of Yoshida-jinja Shrine. Festivalin kutlandığı yerler de: Toyohashi City, Aichi Prefecture; Old Tokaido Road, Yoshida-juku.”
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“Great Barrier Reef’teki kasırganın ertesindeki rüzgârlı bir günde, bazı arkadaşlarımı ‘reef’e götürdüm. Daha önce hiç bu kadar fazla ‘cam balığı’nı bir arada görmemiştim. Tam kameramı kurduğum sırada, bu ‘Napoleon Wrasse’ balığı, cam balıklarına doğru yüzerek geldi ve fotoğraf karesindeki bu canlı görüntüyü oluşturdu.”
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“Ailemle birlikte, arabayla Polonya’daki Masurial Gölün’den geçerken, gölün güzelliğinden çok etkilendik ve fotoğraf çekebilmek için balyaların olduğu bir yerde durmaya karar verdik. Jimnastik eğitimi alan yeğenim mutlu bir şekilde balyalardan diğerine zıplayarak yeteneklerini sergiliyordu. O sırada zıplarkenki anı yakalamanın mükemmel bir fikir olduğunu düşündüm.”
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“‘Samanyolu’nu fotoğraflayabilmek için bir gece yola çıkmıştım. Dağın tepesine ulaştığım an, bu büyüleyici manzara ile karşılaştım ve onu hemen o anda fotoğraflamak istedim. Birkaç farklı poz denemesinden sonra, yaklaşık 16 dakika boyunca karar vermeye çalıştım. Bu gökyüzünde görünen yıldızların sürreal izleriyle birlikte parlayan alevlerin görüntüsünü yakalamam böyle oldu…”
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“Bozeman’da, çok yakın bir mesafeden bir pumayı fotoğraflama şansını yakaladım. Pumanı hedefine odaklandığı an, onun konsantrasyonunu, gözlerini, hızını, açılan pençelerini ve tırnaklarını izlemek çok etkileyiciydi.”
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“Ürdün’de, Kızıldeniz’e atlayan bir genç…”
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“Yılanbalığı avlama sezonu Japonya’da kış aylarında başlar. Avcılar teknelerinin üstünden suyu cıva buharlı ampullerle aydınlatır ve yılanbalıklarını ışığın içinden küçük bir ağla toplarlar. Yeni ay(dolunay) süresinde, avcılar yılanbalıklarını ararlar.”