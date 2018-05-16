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ÖZGÜN ÖZÇER

Dosya

Billie'nin Blues'u

Etki-tepki ilkesi gereği Billie'nin müziğini hayatıyla açıklamak çok cezbedici gelebiliyor. Oysa Billie kaderinin basit bir kurbanından ziyade, tutkulu, isyankâr, dirençli, sanatına ise tepeden tırnağa hâkim, olağanüstü bir şarkıcıydı...

ÖZGÜN ÖZÇER
Dosya

Şiirin punk hâli: Allen Ginsberg ve Joe Strummer sahnede

Allen Ginsberg, the Clash'in en çok satan albümünün herhalde en deneysel parçası Ghetto Defendant'ta, bugüne dek sadece meraklısı tarafından bilinen ve keşfedilmeyi bekleyen bir yer ediniyor kendine

ÖZGÜN ÖZÇER
Portre

Antişaire antiveda

Şiirin haylaz kâşifi, Şilili asırlık huysuz çınar Nicanor Parra, geçen hafta 103 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ardında serkeş ve hürmetsiz şiirlerle dolu bir külliyat, sanatıyla Roberto Bolaño'dan Beat kuşağına etkilediği yüzlerce yazar bıraktı...

ÖZGÜN ÖZÇER

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