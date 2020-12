Audre Lorde: dize dize özgürleşmek

Güzelliği yeniden kazanmak mücadelenin ilk aşamasıysa, siyasi mücadelenin iyiden iyiye yükseldiği, suikastlar ve katliamlarla sekteye uğratıldığı 1960 ve 1970’lerde bunun yeterli olmadığı ayan beyan ortaya çıkıyordu. Şiirin işlevselliğine dair yaşanan fikirsel dönüşümde sivil haklar mücadelesinin de aktif isimlerinden Audre Lorde başı çekenlerdendi. Siyahın güzelliğini ilan etmek artık yeterli değildi. “Siyah güzeldi ama hâlâ şüpheliydi ve tartışma forumlarımız sıklıkla kimin-kimden-daha-Siyah-olduğu veya kim-kimden-daha-yoksul oyunlarının sahnesi haline gelirdi; herhangi kazananın olmadığı oyunlar,” diye yazıyordu Audre Lorde “1960’lardan ders çıkarmak” adlı makalesinde.

Lorde için bu derslerden ikisi “şiirin bir lüks olmadığı” ve siyah kadınların ırkçılığa karşı öfkelerine sırt çevirmeden karşılık vermeleri gerektiğiydi. Karşılarındaki düzene karşı şairler dizelerini bilemeliydi. Hele hele kendini “Siyah, lezbiyen, anne, savaşçı, şair” olarak tanımlayan Lorde birden fazla türde ayrımcılığa uğramanın da etkisiyle hayatta kalmanın, mücadeleyi sürdürmenin yegâne yolunun öfkeden geçtiğini savunuyordu. Öfkenin yıkıcılığına karşı öfkeyi bastırmaktan vazgeçmenin özgürleştirici gücünü öne çıkarıyordu. Ve bu öfke, özellikle siyah kadınlar için güçlenmenin önemli bir kaynağı olacaktı. Şöyle diyordu “Öfkenin Kullanımı: Kadınlar Irkçılığa Cevap Verirken” adlı makalesinde:

“Benim ırkçılığa cevabım öfkedir. Hayatımın büyük bölümünde bu öfkeyle onu inkâr ederek, ondan beslenerek, hayallerimi boşa harcamadan onu kullanmayı öğrenerek yaşadım. Öfkeden duyduğum korku bana hiçbir şey öğretmedi. Bu öfkeden duyduğunuz korku size de hiçbir şey öğretmeyecek. (…) Oysa hayallerimiz ve geleceğimizin hizmetinde ifade edilen ve eyleme dönüştürülen öfke özgürleştirici ve güçlendirici bir berraklaştırma eylemidir, zira ciddi farklılıklarımız olan müttefiklerimizin ve gerçek düşmanlarımızın kim olduğunu bu zorlu tercüme süreci sayesinde belirleriz. Öfke bilgi ve enerjiyle doludur.”

Toplumsal değişim ancak bu bilgi ve enerjinin dışavurumuyla mümkün kılınabilir Lorde’ye göre. Hele ki çifte ayrımcılığa uğrayan Siyah kadınlar için öfkeleriyle barışmak özgürleşme yolunda atılacak en önemli adımlardan biridir. Lorde’nin en meşhur sözlerinden biri de bu satırlarda bulur yerini:

“Eğer tek bir kadın bile özgür değilse ben de özgür değilim, onun zincirleri benimkilerden çok farklı olduğunda bile. Tek bir Siyah zincirli olduğu müddetçe de özgür değilim. Siz de değilsiniz.”

Şiir o isyanın dile geldiği, korkuların eyleme dönüştüğü mecra olarak işlev görür. Yine ünlü “Şiir bir lüks değildir” adlı makalesinde “korkularımız ile daha önce var olmayan bir hal arasında bir köprü” diye nitelediği şiirin bu sayede değişimin zeminin hazırladığını söylüyor Lorde. Bunun en iyi örneklerinden biri de “Hayatta Kalmak için Bir Ayin” şiirinde yer bulur kendine:

Aramızda kıyıda yaşayanlara

kıvrımsız uçurumunda durup kararın

mühim ve yalnız

aramızda izin vermeyenlere

geçip giden seçim yapma hayallerine

girip çıkıp kapı araklarında sevenler

şafaklar arasındaki saatlerde

bir içeri bir dışarı bakarak

aynı anda öncesine ve sonrasına

arayarak geleceğin doğabileceği

bir şimdiyi

çocuklarımızın ağzındaki ekmek gibi

onların hayallerinin yansıtmaması için

bizim hayallerimizin ölümünü;

Aramızda

korkuyla damgalananlara

yüzümüzün ortasında belirsiz bir çizgi gibi

öğrenerek annemizin sütünden korkmayı

çünkü bu silahla

güvende olabileceğimiz illüzyonuyla

ağır ilerleyenler bizi susturmayı umuyordu

Hepimiz için

bu an ve bu zafer

Asla hayatta kalmak için yaratılmadık.

Ve güneş doğduğunda korkarız

durmazsa diye

güneş battığında korkarız

sabah yükselmezse diye

karnımız doyduğunda korkarız

hazmedememekten

karnımız boşken de korkarız

bir daha yemek yiyememekten

korkarız sevildiğimizde

aşk uçup gider diye

korkarız yalnızken yine

ya aşk geri dönmezse

ve konuştuğumuzda korkarız

sözlerimiz duyulmazsa diye

ya da hoş karşılanmazsa

ama sustuğumuzda

hâlâ korkarız

Bu yüzden konuşmak en iyisi

ama şunu hatırlayarak

asla hayatta kalmak için yaratılmadık.

İfade. Lorde’nin savunduğu öfke sözün dönüştürücü gücüyle bütünleşen bir duygu aslında. Aynı zamanda yakın dostu olan şair Adrienne Rich gibi, dayatılan sükûta karşı anlamlandırmak, tanımlamak ve adlandırmak için söze başvurulması gerektiğini düşünüyor Lorde. “Sessizlik sizi koruyamaz” diyerek herkesi, ama özellikle Siyah kadınları teşvik ediyor söz almaya Lorde.

“Konuşmaya başladığında insanlar sana bağıracaklar. Sözünü kesecekler, seni küçümseyecekler ve bunun kişisel olduğunu ima edecekler.”

Bunun kimsenin cesaretini kırmamasını gerektiğini vurguluyor sonra.

“Ve dünya sona ermeyecek. Ve konuşmak giderek daha kolay olacak. (…) Ve sonunda kendi doğrularını söylemekten daha korkutucu tek bir şey olduğunun farkına varacaksın. Ve o şey konuşmak değil.”

Audre Lorde

İktidar, ezenler, sömürenler, gücün sahipleri elbette tehlikeliler. Ama şiir de tehlikelidir. Çünkü şiirin hakikate, duyguya erişmenin, onu bedenin içinden küremenin başlıca yollarından biri olduğunu savunur Lorde. Şiir tehlikelidir çünkü aslında hakikat tehlikelidir. Çünkü hakikat iktidara karşı mücadele edenlerin gücünün kaynağıdır bir bakıma. Hele kimi sözler vardır ki yeryüzünün içinden gelenler için adeta elmas değerindedirler:

Ben

Kapkarayım, söylüyorlar beni

Yeryüzünün içinden.

Açık olmak birçok şekil alır

elmas nasıl alev düğümüne dönüşürse

ses ise kelimeye, ona renk katınca

konuşmak için bedel ödeyen her kimse.

Açıktır bazı kelimeler bir elmas gibidir

güneşin altında şarkılar söyleyerek kırılan

cam bir pencerenin üzerinde

Bazı kelimelerse iddialar gibidir zımbalanmış

koçanlı bir kitapta, –satın al ve imzala ve yırt–

ve yoklasalar da her ihtimali ne olursa olsun

kalır uçları

kötü çekilen bir diş gibi, ucu pürtük pürtük.

Bazı kelimeler boğazımda yaşarlar

zehirli yılanlar gibi çoğalıp. Bazıları ise tanışırlar güneşle

ararlar dilimin üzerinde çingeneler gibi

patlamayı dudaklarımın arasından

kabuklarını kıran küçük serçeler gibi

Bazı kelimeler

azap verirler.

Aşk bir kelime, açık kendine has biçimde.

Nasıl alev düğümüne dönüşüyorsa elmas

siyahım çünkü yeryüzünün içinden geliyorum

şimdi sözümü parlak ışıkta elmas say.

Ama sözler birbirlerine eşdeğer değildir. “Kömür” adlı şiirinde bir taraftan söze hak ettiği değeri (elmas) verirken, beri taraftan da her yerde, her koşulda geçerli olan sözlerin samimiyetsizliğine vurgu yapıyor Lorde. Söylenmedikçe gazabı büyüten sözler, kılı kırk yararak tasasızca ağızdan kaçıp gün ışığına coşku seliyle çıkan serseri sözler ya da inciten, ağırlığından söyleyenin de incindiği, pişmanlık veren, tahripkâr sözler. Ama ne kadar da gerekliler! Feminist şair Rich’in şu dizelerinde dediği üzere:

Ne tür bir yaratık hayatını kelimelere dönüştürür?

Neyin nesidir bu kefaret?

– oysaki bu tarz kelimeleri yazarken, yaşıyorum.

Dahası, ifade bir özsevgi aracıdır Lorde için. Hem bedensel (“Erotiğin Olanakları” makalesi bu anlamda çığır açıcılığını hâlâ korur) hem de zihinsel özsevgi, mücadele edebilmenin ön şartlarını oluştururlar. Lorde’nin "özbakım” diye tanımladığı kendine değer vermek ve kendine iyi bakmak, “kendini şımartmak” anlamına gelmez asla. Bu “kendini korumaktır ve bir siyasi mücadele eylemidir.” Şiir, mücadeleyi mümkün kılar. Hatta Lorde bir adım daha öteye gider: Şiir onun için özgürleşmektir. Beyazların kurduğu düzeni alaşağı etmek demektir. “Beyaz babalar bize dediler ki: Düşünüyorum, öyleyse varım. Her birimizin içindeki Siyah anne ise rüyalarımızda bize şunu fısıldıyor: Hissediyorum, öyleyse özgür olabilirim. Şiir bu devrimci talebi ifade etmek ve kurmak için gerekli dili yaratır, bu özgürlüğü yerine getirir.”

Bu nedenle de şiir, “beyaz babalar”ın cevheri ve siyasetin dili retorikten farklı olmalı. Çünkü şiiri özgürleştirici kılan yanlarının en başında siyasetin yozluğundan azade olması, söylenmek ve söyleyen kişinin duygularını ifade etmek dışında gizli bir ajanda gütmemesi geliyor. Lorde 1978’de yayımlanan öfke dolu bir şiirinde dile getiriyor bu düşüncesini. Ve gelin görün ki, şiirin konusu Eylül ayında yine on binlerin sokağa dökülmesine sebep olan Breonna Taylor’ın katledilmesine ilişkin yargı kararının tıpatıp bir benzeri: 1973’te 10 yaşındaki Clifford Glover’ı katleden Thomas Shea adında bir polisin yargı tarafından beraat ettirilmesi. Shea görevi sırasında cinayet işlemek suçundan yargılanan ilk New York polis teşkilâtı mensubuydu. Ancak cinayetten yaklaşık 14 ay sonra, 12 Haziran 1974’teki bir yargılamada 11 Beyaz ve tek bir Siyah üyeden oluşan bir jüri tarafından “suçsuz” sayılmıştı. Lorde, 1979’da dostu Adrienne Rich ile bir söyleşisinde radyoda Shea’nin aklandığını duyduğu anda hissettiklerini şu sözlerle anlatıyordu: “Öfkeden deliye döndüm ve şehrin öteki tarafına kaza yapmadan gidebilmek için arabayı kenara çekip defterime bir şeyler karalamaya karar verdim. Öylesine tiksinmiştim ve öylesine öfke içindeydim ki… (…) Tek bir Siyah kadın vardı. O ben olabilirdim. (…) Orada bir jüri var, –beyaz erkek gücü, beyaz erkek kurumları– onlara karşı nasıl tavır alınabilir? Nasıl öldürülmeden ya da öldürmeden tehditkâr bir farka erişebilirsiniz? Nasıl inandığınız şeylerle onlar birer teoriymiş, hatta bir duyguymuş gibi değil de, eylem ve değişim ekseninde yaşarsınız? Tüm bunlar şiirin içinde dönüp duruyordu.” Deftere karaladığı en bilinen şiirlerinden biri “Güç”tü. Sormaya cüret ettiği tüm sorular ise bugün Louisville’de, New York’ta, Minneapolis’te, Seattle’da hâlâ yankılanıyor:

Şiir ve retorik arasındaki fark

öldürmeye hazır olmaktır

kendini

çocuklarının yerine.

Açık kurşun yaralarından bir çölde mahsurum

ve ölü bir çocuk taşıyor paramparça siyah

yüzünü uykumun kenarına doğru

delik deşik yanakları ve omuzlarından akan kan

mesafeler boyunca içilecek tek sıvı

ve midem

bulanıyor hayalî tadından dolayı

ağzım kuru dudaklara ayrılırken

vefasız ve ussuz

kanının ıslaklığına susayarak

beyazlığına gömülürken

kaybolduğum çölün

imgesiz ve sihirsiz

çalışarak güç elde etmeye kin ve yıkımdan

çalışarak ölen oğlumu iyileştirmeye öpücüklerle

yalnızca güneş daha hızlı ağartabilir rengini kemiklerinin.

Queens’te 10 yaşında bir çocuğu vuran polis memuru

polis ayakkabıları çocuksu kanla kaplı yanı başında durdu oğlanın

ve bir ses “Öl seni orospunun evladı” dedi ve

bunu ispatlayan kayıtlar var. Davada

polis memuru savunmasında şöyle dedi

“Boyunu veya başka bir şeyi fark etmedim

sadece rengini.” Ve

bunu da ispatlayan ses kayıtları var.

Bugün bu 37 yaşındaki beyaz adam

13 yıldır polislik yapan

serbest bırakıldı

tatmin olduklarını söyleyen 11 erkek tarafından

adalet yerini bulmuştu

ve şunu diyen bir Siyah kadın

“Beni ikna ettiler” yani

sürüklemişler 1,47’lik Siyah kadın figürünü

kızgın kömürlerinin üzerine

dört asırlık beyaz adam onayının

ta ki bırakana kadar elinden

sahip olduğu ilk gerçek gücü

ve betonla doldurana kadar kendi rahmini

bir mezar yapıp çocuklarımıza.

Yıkıma dokunamadım daha

içimdeki.

Ama öğrenemezsem kullanmayı eğer

şiir ve retorik arasındaki farkı

benim gücüm de yozlaşacak zehirli küf gibi

ya da topal ve âtıl kalacak ucu bağlanmamış kablo misali

ve bir gün alacağım ergenleşen fişimi

ve takacağım en yakınımdaki prize

tecavüz ederek 85 yaşında bir beyaz kadına

birisinin annesi olan

ve onu ölesiye döverken ve yatağını ateşe verirken

Yunan koro ¾ zaman ölçüsünde söyleyecek

“Zavallıcık. Kimseye zararı dokunmamıştı. Bunlar canavar.”

Lorde’nin öfkesinin en yalın, en az bastırılmış halde görüldüğü şiir “Güç”. Aynı dönemin şairlerinden Amiri Baraka ise bu şiirde bahsedilen o şiddet arzusunu kâh ironiyle kâh sarkazmla kışkırtıcı bir öğe olarak kullanıp bir adım daha öteye gidiyordu. Lorde’den farklı olarak Baraka şiiri hakikate erişmek için bir yoldan ziyade, yıkım ve yeniden doğuşun bir aracı gibi görüyordu. Baraka’yı diğer şairlerden ayrı kılan sadece şiddete şiddetle karşılık vermekten söz etmeyi benimsemiş olması değil elbette. O aynı zamanda dizelerini ideolojik olarak Marksizmle, melodik olarak ise “funk” tınılarıyla harmanlayarak şiir yazımına yepyeni kapılar açtı.

