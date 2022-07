Nick Cave’in yas günlükleri: Red Hand Files

Albümün adından anlaşılacağı üzere, Arthur’un hayaletinin sızdığı besteler bunlar. Piyano tuşları üzerinde gezinen, sentetizörlerin ağıtının kuytularına tüneyip kaybolan bir hayalet bu. Varlığını sürekli hissettiren ama asla bestelerin önüne geçmeyen. An geliyor, Cave’in apayrı dertlere yelken açtığını sanıyorsunuz. Sonra bir de bakıveriyorsunuz, hayalet boğuk davul darbelerinin çağrısıyla gizlendiği yerden çıkıp babasının matemine eşlik eden koronun gür sesinde tekrar beliriyor. “Herkes birisini kaybediyor, herkes birisini kaybediyor” diye sayıklıyor Cave. Sesi titrek, çatlak. Kendi yasına yenilmek istemiyor ama. Budist kültüründe bebeğinin öldüğüne inanmayan Kisa’nın hikâyesini anlatmaya başlıyor ansızın – yaşadığı köyün her hanesinde birilerinin öldüğünü fark ettiği zaman inkâr etmeyi bırakan bir ebeveyn hikâyesinden ilham alıyor. Oğluna adadığı albümün sonunda herkesin sevdiklerini kaybettiğini anlatmak istiyor bize Cave. Kimseden bir farkı olmadığını…

“Nihayetinde elimizdeki tek şeyin kendi gerçeğimizi ve kendimizi nasıl anlamlandırdığımız olduğunu öğrendim. Kendi kendimize yetebiliriz, yeter ki buna izin verelim. Red Hand Files’ı paha biçilmez kılan da bu. Gelen, o çoğu zaman öylesine çıplak ve hasarlı ve dürüst sorular bana bir kurtuluş imkânı tanıyorlar. Bu sorulara bir tek ben erişebiliyorum, rehin alınmış bir karşılıklı ihtiyaç dünyasına girermişçesine. Soruları her gün okuyorum, günde belki 50 tane, belki de daha fazla. Onları okumak tuhaf, vahşi yeraltı şiirler okumaya benziyor. Tıpkı şiir gibi dikkatle ve özenle okunmalılar. Bunu yapmak benim günlük çalışmamın asli bir parçasına dönüştü. Cevap verebileceğimi düşündüklerimi bir dosyaya koyuyorum. Bir şeyler yazma vakti geldiğinde, cevaba ihtiyaç duyan bir soruyu seçiyorum. O soru her zaman önüme çıkıveriyor, sanki cevaplanma sırasını bekliyormuş gibi. Sorular arasında evimde gibiyim, yücelmiş ve korunmuş. Bu uğraş her neyin nesiyse ve beni her nereye götürüyorsa, bir parçası olmak benim için büyük bir onur.”