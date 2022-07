İhsan Bilgin'in ardından

İhsan her zaman benim için bir dost ve beni seven, sevecen bir kişiydi. Hep iyi bir ilişkimiz oldu. Türkiye’de mimari alanında, mimari tarihi açısından bakıldığında İhsan’ın her zaman orijinal bir sözü oldu. Birçok kez onu dinledim. 2004 yılında, Bilgi Üniversitesi’nde Mimari Tasarım Yüksek Lisans programını kurduğunda ve ardından da 2009’da Mimarlık Fakültesi’nin kurucu dekanı olduğunda, Mimarlık tez derslerine yine çağırıldığımda, onların kolektif bir ders yaptıklarını gördüm. Türkiye’deki mimarlık alanının yıldızları bir aradaydı ve bu çok güzeldi… Üniversitelerde pek az rastlanan bir özgürlük ve çalışma disiplininin yan yana işlediğini gördüm. Burada bütün Mimarlık Bölümü hocalarının payı herhalde vardı. İhsan da her zaman başkalarını davet ederek dersleri yükseltmesini bilen bir başkandı orada.