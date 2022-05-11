Vitrindekiler – 18

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Satyajit Ray
Bizim Filmlerimiz Onların Filmleri
çev. Suzan Sarı
Vakıfbank Kültür Yayınları
Nisan 2022
248 s.
İsmail Güzelsoy
Avucumda Rüzgâr Var
Doğan Kitap
Nisan 2022
416 s.
Murathan Mungan
Evrak Çantası
Metis Yayınları
Mayıs 2022
136 s.
Julia Deck
Kış Üçgeni
çev. Deniz Yetkin
Norgunk Yayınları
Mart 2022
143 s.
Javier Marías
Kurt Mıntıkası
çev. Çiğdem Öztürk
YKY
Mayıs 2022
200 s.
Ayhan Şahin
Şairin 12'si
Gülseli İnal, Abdülkadir Budak, Yelda Karataş, Haydar Ergülen, Lâle Müldür, Sunay Akın, küçük İskender, Cevat Turan, Yeşim Ağaoğlu, Şeref Bilsel, Gökhan Arslan ve Yavuz Türk ile söyleşi
Fihrist Kitap
Şubat 2022
156 s.
Nancy Huston
Şeytanın Çalgıları
çev. Saadet Özen
Sel Yayıncılık
Nisan 2022
256 s.
Lucas Harari
Yazın Son Gülü
çev. Tolga Üyken
Karakarga Yayınları
2022
184 s, büyük boy
Latife Tekin
Zamansız
Can Yayınları
Mayıs 2022
120 s.
Aykut Köksal
Zorunlu Çoğunluk
Mimarlık ve Sanatta Dilin Süreksizliği
Arketon
Nisan 2022
148 s., büyük boy
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