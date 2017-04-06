TOPRAK İNCEYOL

Pınar Kür: Ülkemizde doğan insanların gençlik hayallerini gerçekleştirme, kendi kimliklerini bulma ihtimali ne yazık ki çok düşük. Ben de eğitimimin büyük bir kısmını yurt dışında tamamlamamış olsaydım, Sadık Bey’in kaderini paylaşabilirdimTOPRAK İNCEYOL
Bir zamanlar Salinger'ın sevgilisi olarak bilinen Joyce Maynard'ın Müebbet Aşk romanı raflardaki yerini aldı. Romanda Salinger’ın izlerini arayanlar bir yanda, çoksatan klişelerinin çetelesini tutanlar diğer yanda. Maynard, sorularımızı yanıtladıTOPRAK İNCEYOL
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