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"Bilimkurgu özünde bugünü anlatır"

Mehmet Açar: Şu anda çok parlak bir dönemden geçtiğimiz söylenemez. Böyle bir çağda distopyanın revaçta olması şaşırtıcı değil...

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"Görüntü bize bir şey söylüyor"

Yeni kitabı Sincaplı Gece, Can Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan Cem Akaş sorularımızı yanıtladı...

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Söyleşi

“Sadık Bey’in kaderini paylaşabilirdim”

Pınar Kür: Ülkemizde doğan insanların gençlik hayallerini gerçekleştirme, kendi kimliklerini bulma ihtimali ne yazık ki çok düşük. Ben de eğitimimin büyük bir kısmını yurt dışında tamamlamamış olsaydım, Sadık Bey’in kaderini paylaşabilirdim

TOPRAK İNCEYOL
Söyleşi

"Tek çare nedamet getirmek olmalı"

Mehmet Cevat Yıldırım: Kötülük karşısında duyarlılık eşiğimizin ne olacağı, duyarlılığımızı nasıl adil paylaştıracağımız sorusu cevapsız kalıyor, hem gerçek hayatta hem de Nedamet’te…

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Söyleşi

Bir Ankara karanlığı

Ankara üçlemesinin son grafik romanı Uzak Şehir yayımlandı. Günümüzde geçen bir kara hikâye ile sonlanan romanın yazarı Levent Cantek ve çizeri Berat Pekmezci sorularımızı yanıtladı

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Aranıyor: İnsan Hakları...

K24’ün de medya sponsorları arasında olduğu Literatürk Edebiyat Festivali’nin bu yılki teması İnsan Hakları. Festival boyunca Türkiye’de azınlık olmaktan Roboskî’ye, kadın haklarından ifade özgürlüğüne dair birçok konu gündeme gelecek...

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“Devlet bu romanda bir karakter”

Mehmet Batur: Madunköy’de devlet, ondan nefret edip ona karşı mücadele edene göre de, ona tâbi olup itaat edene göre de tam bir baba figürü…

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Eleştirmenleri değil, okurları önemsiyorum

Bir zamanlar Salinger'ın sevgilisi olarak bilinen Joyce Maynard'ın Müebbet Aşk romanı raflardaki yerini aldı. Romanda Salinger’ın izlerini arayanlar bir yanda, çoksatan klişelerinin çetelesini tutanlar diğer yanda. Maynard, sorularımızı yanıtladı

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“Taşralının karşılaşması da artık eski tadında değil”

Bozkırda Altmışaltı’yla tanıdığımız Mustafa Çiftçi’nin ilk hikâyelerini derlediği Adem’in Kekliği ve Chopin kitabı yayımlandı. Çiftçi, sorularımızı yanıtladı...

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“Her yer taşra olduysa ben ne yapayım!”

Ethem Baran: Taşra denildiğinde ne kastediliyor, neresi kastediliyor çok tartışıldı, anlaşılan daha da tartışılacak. Edebiyatın tek bir mekânı vardır, o da dil. Ben onun taşrasına düşmekten korkarım

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Peynir gemisi lafla yürür taşrada

İlk kitabıyla Orta Anadolu ile Doğu Ege’nin kesiştiği yerlerde geçen insanları, onların dert ve takıntılarını anlatan Deniz Arslan: Rehavet Havası, çekici gelebilir ama bir mahkûmiyettir de aynı zamanda

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Mahalle delileri basit insanlardır bizler için...

Genç bir yazar ve ilk kitap. Emirhan Dağkan G. ile öfkeli ve bir o kadar da muzip romanı Ruhaltı Çocukları'nı konuştuk

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