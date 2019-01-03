TUĞÇE ISIYEL

DİĞER
Duvarlar evin derisini oluştururlar. Belki de pek çok hayvan türünün aksine insanlar deri değiştiremediği için ev değiştirir ve adına da “taşınmak” denir...
Hangi hikâyelerin aile içinde anlatılmadığı, geçmişteki hangi başarıların zafer ilan edildiği, karanlıklardan aydınlığa nasıl çıkıldığı ya da çıkılamadığı, e-devletteki soy kütüğümüzde değil, ruhsal soy kütüğümüzde yer alıyor
Bazı yiyecekler kalabalıklara yazgılı. Tek kişilik mutfaklardan, bir başınıza kurduğunuz sofralardan pek haz etmiyorlar
Her başlangıç, risklerini de beraberinde getirir. Başladıktan sonraki süreçte başımıza neler geleceği, başladığımız şey her neyse sonrasında onun nasıl bir hâl alacağı hiç belli olmaz...
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