K24 Logo

TUĞÇE ISIYEL

Dosya

İki oda bir salona sığmayanlar

Duvarlar evin derisini oluştururlar. Belki de pek çok hayvan türünün aksine insanlar deri değiştiremediği için ev değiştirir ve adına da “taşınmak” denir...

TUĞÇE ISIYEL
Dosya

“Yerli ve millî” psikolojik hâllerimiz

Hangi hikâyelerin aile içinde anlatılmadığı, geçmişteki hangi başarıların zafer ilan edildiği, karanlıklardan aydınlığa nasıl çıkıldığı ya da çıkılamadığı, e-devletteki soy kütüğümüzde değil, ruhsal soy kütüğümüzde yer alıyor

TUĞÇE ISIYEL
Dosya

Karpuz ve lahananın dayanılmaz ağırlığı

Bazı yiyecekler kalabalıklara yazgılı. Tek kişilik mutfaklardan, bir başınıza kurduğunuz sofralardan pek haz etmiyorlar

TUĞÇE ISIYEL
Dosya

İstersen hep başlasın

Her başlangıç, risklerini de beraberinde getirir. Başladıktan sonraki süreçte başımıza neler geleceği, başladığımız şey her neyse sonrasında onun nasıl bir hâl alacağı hiç belli olmaz...

TUĞÇE ISIYEL

© Tüm hakları saklıdır.