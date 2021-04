Doğan Cüceloğlu’nun ardından: damdan düşen psikolog

Meslek seçimimi yapmadan önce onun kitaplarıyla çoktan tanışmıştım. Önce Savaşçı kitabı sonra İçimizdeki Çocuk, sonra diğerleri… Öğrenci olduğum yıllarda okuduğum İstanbul Üniversitesi’nde bir seminer vermişti. Orada kendisiyle tanışma fırsatı bulmuştum. İlk dikkatimi çeken içten ve rahat tavırlarıydı. Anadolu insanını çok iyi bilen ve bunu psikolojiyle çok iyi harmanlayan tespitleri vardı. Mesleğe başlamamın üzerinden bir süre geçmişti ki hocanın Canan Dila’yla yaptığı nehir söyleşi kitabı yayımlandı: Damdan Düşen Psikolog. Burada bir parantez açacağım (bu yazıyı okuyan meslektaşlarım beni çok iyi anlayacaklardır), psikoloji eğitimi almak demek önce kendinizi deşmek demek, orada birçok şeyle yüzleşmek demek. Var olan yaralarınızı kanırtmak demek. Öğrendiğiniz tüm psikopatolojileri önce kendinize yontmak demek. Yapılan bazı mesleki araştırmalara göre psikoloji okumayı tercih etmiş kişilerin çoğu, bu mesleği aslında kendilerini iyileştirme niyetiyle seçiyor. Dolayısıyla oldukça çetin bir süreç, o kadar güle oynaya yaşanmıyor. Kendi karanlığınızla temas etmeye istekli olacaksınız ki başkalarının karanlığında dolaşabilme cesaretiniz olsun. Ancak bir yandan da toplumun, psikoloji eğitimi almış kişilerden beklentisi çok yüksek; sürekli sakin kalabilmeniz, güçlü olmanız, her daim aklı selim olmanız gerekiyormuş gibi… Bundan dolayıdır ki bir “psikolog” prototipi var aslında: Sakin konuşan, duygularını kontrol etmekte oldukça başarılı, her daim bakımlı, hayatla ve kendisiyle ilgili her şeyi halletmiş, mutluluğun sırrını çözmüş, karşısındakini çat diye anlayan, tuzu fazlasıyla kuru biri… Bu imajı sahiplenen, sahiplenmek zorunda kalan ve sürekli bir dizi setindeymiş gibi yaşayan meslek kişileri de var elbet.