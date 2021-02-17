Vitrindekiler – 7

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Cafer Modarres Sadeghi
At Kafası
çev. Siyaveş Azeri
Everest Yayınları
2021
216 s.
Enrique Vila-Matas
Bartleby ve Şürekâsı
çev. Filiz Öztürk
Can Yayınları
2021
192 s.
Kevin Werbach
Blokzinciri ve Yeni Güven Mimarisi
çev. Ahmet Usta
Koç Üniversitesi Yayınları
2021
304 s.
Helen Garner
Çocuklar için Bach
çev. Darmin Hadzibegoviç
YKY
2021
104 s.
Geçmiş Zaman Kedileri:
Türk Edebiyatından Kedi Metinleri (1870-1950)
haz. Fatih Altuğ
Turkuvaz Kitap
2021
264 s.
Gaye Boralıoğlu
Hepsi Hikâye
İletişim Yayınları
2021
5. baskı
124 s.
David Byrne
Müzik Nasıl İşler
çev. Ergin Özler
Mundi Kitap
2021
392 s.
Evangelinos Misailidis
Tamaşa-yi Dünyâ ve Cefakâr u Cefakeş
hazırlayanlar: Robert Anhegger, Vedat Günyol, Peri Efe
YKY
2021
808 s.
Gülen Yücel, Levent Kurnaz
Yeni Gerçeğimiz: Sürdürülebilirlik
Yeni İnsan Yayınları
2021
176 s.
Emmanuel Levinas
Zaman ve Başka
çev. Özkan Gözel
Fol Kitap
2021
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