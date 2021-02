Başak Baysallı: “Yüzleşmekten kaçtığımız olaylar yalnızca geçmişin değil, bugünün de meselesi.”

Ge ç tiğimiz aylarda Everest tarafından yayımlanan Fresko Apartmanı, ülkenin en karanlık tarihlerinden biri olan 6-7 Eylül olaylarını merkeze alarak Kuzguncuk’taki bir apartmanda yolları kesişen insan hikâyelerini sunuyor okura. Öykülerin hepsi büyük bir sahicilikle ve incelikle bezenmiş ve birbirine iliklenerek ilerliyor. Hüzün ve zarafet kol kola girmiş bu metinlerde… Başak Baysallı çeşitli mecralarda öyküleri yayımlanmış, birçok ödüle de layık görülmüş gözlerden uzak bir yazar. Sosyal medya edebiyatından ve atölyecilikten uzakta duruyor. İyi edebiyatı seven okura ulaşmayı bekleyen Fresko Apartmanı, yazarın ilk öykü kitabı.

Fresko Apartmanı , kitabın karakterlerinden biri gibi. İnsanlardan ö nce sanki bu mekân dile geliyor. Özellikle kapsayıcılığıyla anlatının merkezinde yer alan bu mekân-karakter okurun bakışını da belirliyor. Gaston Bachelard, Mekânı n Poetikas ı’nda “ Ev, manzaradan ç ok bir ruh halidir. Yalnı zca d ış cepheden ibaret olarak yeniden-üretilmiş bile olsa, bir i ç selliği dile getirir,” der. Fresko Apartmanı nasıl bir ruh haline sahip ve neyi temsil ediyor sizin i ç in?

Bu soruyla sık sık karşılaşıyorum. Ben her şeyden önce dert edindiğim meseleleri anlamak, oradaki düğümleri görmek, yakından tanımak istediğim karakterleri tanıyabilmek, bir başkasını anlayabilmek için yazıyorum. Bu anlama çabası edebiyatın türlerine, biçimlerine de yönelebiliyor zaman zaman. Fresko Apartmanı’nda da bunun izleri var. Evet, sizin de söylediğiniz gibi karakterlerin hikâyeleri birbirine iliştirilmiş durumda. Bu nedenle metnin romana yaklaştığı söylenebilir elbette. Haliyle kitap, “Bir öykü kitabının içindeki öyküler, birbirini tamamlasa da bağımsız okunabilmelidir,” ilkesiyle çelişiyor. İlkelere inanmasam da biliyorum ki böyle de bakılabilir. Gerçi ben yine de kitaptaki öykülerin bağımsız olarak okunduğunda oradaki karakterin ruh halini, hayatından bir kesiti sunabildiğine inanıyorum. Bir öykü kuru bir yaprağı, bir kuşun uçuşunu da anlatabilir; illa o yaprağın ya da kuşun kurgunun sonunda bir yere varması gerekmez. Görünüp kaybolabilir, okuru vurup geçmez belki ama belli belirsiz bir iz, his bırakır. Dolayısıyla ben kitaptaki her öykünün ana kurgudan bağımsız olarak bir his bırakabildiğini düşünüyorum. Bu nedenle öyküler birbirini tamamlasa da her biri kendi içinde başka bir dünya barındırıyor. Öte yandan metin roman olsaydı birtakım soru işaretlerinden arındırılmış olurdu. Ölüme yakın duran iki karakter var. Kirkor ve Ani... Onların ölümüyle neler olacak, neler değişecek? Rüya, onlar olmadan ne yapacak? Nadia ülkesine dönebilecek mi? Ali Turhan ve Nadia arasındaki aşk, Nadia’nın dönmesine engel olabilecek mi? Ali Turhan’ın durumu ne olacak, başına neler gelecek? Defne şimdi ne yapacak? Öğrendiği gerçekle nasıl yaşayacak? Fresko Apartmanı’nı roman olarak yazsaydım bu soruların yanıtını verirken olayları ve karakterleri daha detaylı işlerdim. Örneğin, provayla yetinmez, Nadia’yı Fosforlu Cevriye rolünde sahneye çıkarırdım, o ânı da yazardım mutlaka. Öyküleri teyelle değil, sağlam bir dikişle birbirine iliştirirdim. Bunların tartışılması çok önemli. Belki çağdaş edebiyat, türler arasındaki sınırları kaldıracak, kim bilir? Ben okur olarak romana ya da oyuna yaklaşan bir öykü gördüğümde, öykü gibi bir şiir okuduğumda ya da şiir gibi bir romanla karşılaştığımda çok heyecanlanıyorum. Edip Cansever’in Ben Ruhi Bey Nasılım’ını roman olarak da okuyabiliriz desem buna kim karşı çıkabilir ki? Ben biraz böyle bakıyorum. Bu nedenle Fresko Apartmanı, okurun gözünde roman da olabilir öykü de, “oyun gibi” olmuş diyenler de var. Önemli olan kitabın –türden bağımsız olarak– okurda bir his bırakabilmesidir.