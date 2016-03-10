SARPHAN UZUNOĞLU

Can Kakışım: Kürt hareketinin temsilcileri belirli sosyalist grupların davalarına yeterince destek vermediğini düşünüyor. Birtakım sosyalistler de HDP’nin pragmatik bir azınlık milliyetçisi parti olduğuna inanıyorlar. Bu mesafeyi kapatmak pek kolay değilSARPHAN UZUNOĞLU
Necmiye Alpay: Çözüm süreçlerinde, bizim vakamızda geçerli olduğu üzere karşılıklı güvenin oluşturulamadığı koşullarda, bir izleme heyeti yararlı olur. Gözlemci olarak da dünya halklarının güvendiği kişilerden oluşan bir heyet seçilmesi gerekirSARPHAN UZUNOĞLU
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