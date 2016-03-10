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SARPHAN UZUNOĞLU

Söyleşi

"7 Haziran’daki kısmi birliktelik kısa süreli oldu"

Can Kakışım: Kürt hareketinin temsilcileri belirli sosyalist grupların davalarına yeterince destek vermediğini düşünüyor. Birtakım sosyalistler de HDP’nin pragmatik bir azınlık milliyetçisi parti olduğuna inanıyorlar. Bu mesafeyi kapatmak pek kolay değil

SARPHAN UZUNOĞLU
Söyleşi

Çocuklar öldürülmesin...

Gökçer Tahincioğlu: Uğur Kaymaz gibi öldürülmüş onlarca çocuk var. Ceylan Önkol gibi mühimmat nedeniyle ölen onlarca çocuk. Bu iki isim geriye kalan tek fotoğrafları gözümüze gözümüze sokulabildiği için semboller, diğerleri loş ışıkta kalmış...

SARPHAN UZUNOĞLU
Söyleşi

“Her iktidar bir gün iktidardan düşmeyi de tadacak”

Haluk İnanıcı: Geçmişin hesabını hukuk yoluyla sormak için bir toplumun geçmişiyle yüzleşme iradesi, arzusu gerekiyor. Bugün “evrensel hukuk değerlerine” itibar etmeyen iktidarların da hukuka ihtiyacı olacaktır.

SARPHAN UZUNOĞLU
Söyleşi

Yasaklar gerçeğin söylenmesini önler ama gerçeğin kendisini değiştirmez

Mehmet Altan: Çoğulculuk bu toplumda yerleşemedi. İktidarı ele geçiren, kendi görüşünü ve inancını tek görüş haline getirmek için uğraşıyor. Onun için de çatışma hiç bitmiyor burada...

SARPHAN UZUNOĞLU
Söyleşi

Çözüm Süreci'nde güven yoksa üçüncü göz yararlı olur

Necmiye Alpay: Çözüm süreçlerinde, bizim vakamızda geçerli olduğu üzere karşılıklı güvenin oluşturulamadığı koşullarda, bir izleme heyeti yararlı olur. Gözlemci olarak da dünya halklarının güvendiği kişilerden oluşan bir heyet seçilmesi gerekir

SARPHAN UZUNOĞLU
Kritik

İntihardan protestoya medya ve biz

Medyatikleşen Kültürler kitabı özellikle de ağ toplumu, enformasyon toplumu gibi kavramlar arasında yaşadığımız günü nasıl tanımlayacağımızı, kültürü, ulusu ve daha birçok kavramı nasıl anlamlandıracağımızı düşünürken bize rehberlik ediyor...

SARPHAN UZUNOĞLU
Soruşturma

Yayıncılık dünyasında örgütlü emek mümkün mü?

K24'ün Türkiye'de Editörlük dosyası yankı uyandırmaya devam ediyor. Meselenin örgütlenme boyutunu masaya yatırdık ve Türkiye Gazeteciler Sendikası ile Yayınevi Emekçileri Kolektifi'nin kapısını çaldık...

SARPHAN UZUNOĞLU
Kritik

Devlet, Doodle ve Bourdieu

Pierre Bourdieu’nun Devlet Üzerine adlı kitabı bize devletle yeniden karşılaşma imkânı sunuyor. Maarif takvim, doodle, Roboskî'nin kaçakçısıyla Levent plazalarındaki vergi kaçıran, devletin mesleklere ve medyaya bakışına dair her şey...

SARPHAN UZUNOĞLU
Kritik

Krize felsefeyle direnmek: Bir Yunanistan hikâyesi

Yunanistan, moralini, hukukunu kaybetmiş, emek vermekten aciz bir toplum olarak kendisine geri pazarlanıyor. Costas Douzinas Krizde Felsefe ve Direniş kitabıyla, Yunanistan’ın dününe ve bugününe bakıyor

SARPHAN UZUNOĞLU
Kritik

Korkut Boratav’ı okumak

Korkut Boratav’ın Dünyadan Türkiye’ye, İktisattan Siyasete kitabı, elinde tahta kalemiyle anlayamayacağınız grafikler çizip sizi boğan akademisyenlerinkine benzemiyor. Kitabın günlük dili olan bitenden biraz uzaklaşıp bir şeyleri görmeyi kolaylaştırıyor

SARPHAN UZUNOĞLU
Söyleşi

Türkiye'de gazetecilik masalı: AKP bir neden değil, bir sonuç

Ümit Alan: Medya AKP döneminde dibe vurdu, en karanlık dönemini yaşadı, ama bunda sadece AKP’nin değil tüm basın tarihinin emeği var. AKP bir neden değil, bir sonuç...

SARPHAN UZUNOĞLU
Kritik

“Mark Zuckerberg’in köleleri miyiz” sorusuna ilginç yanıtlar

Sosyal ağların köleleri haline mi geliyoruz? Dijital emek ile ev işi ve kölelik arasında nasıl bir bağlantı var? Christian Fuchs, Dijital Emek ve Karl Marx kitabında bu sorulara yanıt arıyor...

SARPHAN UZUNOĞLU

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