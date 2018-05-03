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Seslerin ve sözlerin izinde

Müzik ve kitaplar. Notalar ve harfler. Besteler, öyküler, romanlar, şarkılar, sözler, melodiler, sözcükler, şiirler... Bu ayki dosya konumuz da "Bazı Sesler, Bazı Sözler..."

SİBEL ORAL@e-postaEditörden

03 Mayıs 2018 14:30

“Sizin için mutluluğun tanımı nedir” sorusuna, “Okumak,” diye yanıt veriyor David Bowie. Virginia Woolf ise “Kitaplarımı yazmadan önce hep müzik olarak düşünürüm" diyor. Ona göre dünyada yegâne şey müzik, önce müzik, sonra kitaplar...
 
Müzik ve kitaplar.
Notalar ve harfler. 
Besteler, öyküler, romanlar, şarkılar, sözler, melodiler, sözcükler, şiirler... 
Bu ayki konumuz  müzik, daha doğrusu "Bazı Sesler, Bazı Sözler..."
 
Küller küllere, kitaplar şarkılara diyor Seda Ersavcı ve David Bowie'nin müzikle edebiyatı nasıl iç içe geçirdiğini anlatıyor.
Brecht'in müzikli sahnesi olmasa popüler müzik, sorular sormaya, dünyayı sorgulamaya ve sonrasında dünyayı değiştirmeye kalkışır mıydı? Hilmi Tezgör anlatıyor.
Debussy ve simgecilik üzerine yazan Asuman Kafaoğlu- Büke bize Debussy'nin "Müzik, dilin yetersiz kaldığı yerde başlar, ifade edilemeyen için bestelenir" sözünü hatırlatıyor şiirler ve bestelerle. 
“Büyük” rock anlatısı ya da Axl Rose kalbimi nasıl  kırdı" yazısıyla Sanem Sirer rock hikâyelerine odaklanıyor.
Karmaşık dünyada bir düzen: Müzik üzerine yoğunlaşıyor Elif Okan Gezmiş ve "Müziğin iç dünyamızda uyandıracağı dürtü, imge ve çağrışımların tekinsizliğiyle baş etmek için bir kaçınma stratejisi midir bu" diye soruyor.
 

Topla topla topla! Bir yazı ve anı da müzik eleştirmeni Murat Beşer'den. 

Bach'ın izinde iki kitap uzun bir yolculuk, Armağan Ekici notaların izinden gidiyor. 

Heavy metal ve edebiyat evliliğinin tuhaf çocukları Iron Maiden, Metallica, King Diamon, Manowar, Black Sabbath gibi topluluklar edebiyattan nasıl beslendi? Doğu Yücel yazdı. 

Modern cinsiyetçi dil ve Alban Berg'in Lulu operası ya da hâkim cinsiyetçi söylemden sıyrılamamanın kanıtı. Gülçün Özkişi'nin kaleminden.

Müzik edebiyata nasıl, hangi kapıdan ve ne haddine girer? Vikram Seth, Milan Kundera ve Haruki Murakami ve müzik! Adnan Arduman yazdı.

Müzik, beyin ve evrim Ve bir soru: Müzik insan türünün en önemli icatlarından biri değil mi? Begüm Kovulmaz'ın yazısı...

Sevim Burak'ın hışırdayan kâğıtları çünkü evet, Sevim Burak da hışırtıların yazarı. Ahmet Ergenç'in kaleminden... 

Virginia Woolf: Yaylı Çalgılar Dörtlüsü yazısında Woolf'un edebiyatının müzikle nasıl iç içe olduğunu anlatıyor Nilüfer Kuyaş. 

Peki devrim nerede yayınlanacak? Çağlayan Çevik müzisyen, yazar Gil Scott-Heron’un hayatına odaklanıyor. 

Endüstriyi öldür T. Onur Çimen John Niven'ın 90'lar İngiltere müzik piyasasını anlattığı romanı Arkadaşlarını Öldür'ü inceliyor. 
Kompozitör, orkestra şefi Sıdıka Özdil notaların ve edebiyatın eşliğinde Nilüfer Kuyaş'ın sorularını yanıtlıyor. 

Müzikli kitapların yayıncısı Kara Plak ise Seçil Epik'in sorularını yanıtlayıp Kara Plak'ın hikâyesini anlattı. 

Yazıları okurken şarkıları da ihmal etmeyin. Dosyaya özel listelerimiz için tıklayın.

Yaz rehavetini pas geçip önümüzdeki ay iki yeni dosya ile yine buradayız.
 
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