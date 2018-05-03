Seslerin ve sözlerin izinde

Müzik edebiyata nasıl, hangi kapıdan ve ne haddine girer? Vikram Seth, Milan Kundera ve Haruki Murakami ve müzik! Adnan Arduman yazdı.

Müzik, beyin ve evrim Ve bir soru: Müzik insan türünün en önemli icatlarından biri değil mi? Begüm Kovulmaz'ın yazısı...

Sevim Burak'ın hışırdayan kâğıtları çünkü evet, Sevim Burak da hışırtıların yazarı. Ahmet Ergenç'in kaleminden...