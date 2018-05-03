Seslerin ve sözlerin izinde

Müzik ve kitaplar. Notalar ve harfler. Besteler, öyküler, romanlar, şarkılar, sözler, melodiler, sözcükler, şiirler... Bu ayki dosya konumuz da "Bazı Sesler, Bazı Sözler..."
03 Mayıs 2018 14:30
|“Büyük” rock anlatısı ya da Axl Rose kalbimi nasıl kırdı" yazısıyla Sanem Sirer rock hikâyelerine odaklanıyor.
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Topla topla topla! Bir yazı ve anı da müzik eleştirmeni Murat Beşer'den.
Bach'ın izinde iki kitap uzun bir yolculuk, Armağan Ekici notaların izinden gidiyor.
Heavy metal ve edebiyat evliliğinin tuhaf çocukları Iron Maiden, Metallica, King Diamon, Manowar, Black Sabbath gibi topluluklar edebiyattan nasıl beslendi? Doğu Yücel yazdı.
Modern cinsiyetçi dil ve Alban Berg'in Lulu operası ya da hâkim cinsiyetçi söylemden sıyrılamamanın kanıtı. Gülçün Özkişi'nin kaleminden.