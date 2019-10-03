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SİBEL ORAL

Editörden

Hiçbirini uydurmadı: Margaret Atwood

"Bir danışmanım vardı, şu yazma işine bir son vermemi, okulu bırakmamı, münasip bir koca bulup evlenmeye bakmamı söyledi. Ama ona kulak vermedim…"

SİBEL ORAL
Editörden

Devlet ve Tabiat

“Dev” ve “çılgın” projeler ekolojik sistemi talan edip kendine rant sağlamaya devam ediyor. Bu bir savaş. Tabiatın devletle savaşı. Devletin hem tabiatla hem de halkla savaşı...

SİBEL ORAL
Dosya

"Devlet doğayı düşman gören anlayışın cisimleşmiş hâli"

Ümit Şahin: Yeşil politikadan, güçlü bir Yeşiller Partisi yaratmaktan başka bir yol olmadığını vurgulamak isterim. Yani yine demokrasi mücadelesine geliyoruz. Kriz derin ve bu işin kolay bir yolu yok...

SİBEL ORAL
Editörden

Kurmak, yıkmak ve yeniden yapmak için: Kendine ait bir zaman

Zaman varsa, kadın içindeki kendine ait odalarının kapılarını tek tek açacak, dilerse de kapatacak. Kendini kuracak; düşlerini, dilini, cümlelerini ve isterse de yıkacak...

SİBEL ORAL
Editörden

Buralıyım: Almanya

Bugünün Almanya'sında ikidillilik, yabancılık/ötekilik, çokkültürlülüğün arasında kültür sanat alanında üretim yapanlar, "Göçe Dair" dosyamızın ikinci bölümünde hikâyelerini anlatıyor...

SİBEL ORAL
Editörden

Olmak ya da "kültürel iktidar" olamamak

Saray sanatçılarının soluk resmi, hidayet romanlarındaki değişim, TRT 2, hayaller, dindar nesil, çocuk kitapları, değişen Türk dizileri, ihtiraslar, bienaller, festivaller ve kültürel iktidar...

SİBEL ORAL
Editörden

Göçe dair

Gitmekten başka çaresi olmayanlar, sürgün edilenler, başka ülkeye sığınanlar, "bu ülkeden" gitmek isteyenler, gidip de kalamayanlar, istenmeyenler...

SİBEL ORAL
Söyleşi

"Çocuklar için yazmak benim için en üst düzeyde bir gereklilik"

Brigitte Labbé: Hayatım buydu. Kafka, Proust ya da başka bir yazar okumadan yüz kişiyi yönetebilir, para kazanabilirsiniz. Maalesef bu bir dram ama böyleydi hayatım

SİBEL ORAL
Editörden

Ağaçlar hakkında

Bizden daha eski sahipleri dünyanın; biz sahip değilken ve bugün sahip çıkmayı umursamazken, onların sahip olduğu bu dünyada sanatta, edebiyatta, ekolojide, mitolojide her şeyde ağaçlar üzerine düşünmeye bir davet bu ayki dosyamız...

SİBEL ORAL
Dosya

Hayatımdaki kitaplar: Okumak için değil birlikte yaşamak için...

"O kitaba” sahip olmak bana güven veriyordu. Orhan Pamuk’un Yeni Hayat’ı çıktığında babamın kitaplığından alıp kendi kitaplığıma koymuştum, artık ona sahiptim; Yeni Hayat’a, yeni bir hayata

SİBEL ORAL
Editörden

K24 dört...

Salt yazmak için yazmayan, kültüre ve çağına katkısı olan, emeğin, edebiyatın kıymetini bilen okura, yayıncıya, yazara; herkese bin selâm!

SİBEL ORAL
Kritik

Jean-Louis Fournier öldü

Ve bir kadavra oldu. Şimdi darmadağınık bir hâlde olsa da taşına “Geldiğimize pişman olmayacağız” diye yazdırdığı mezara gitmeden önce söyleyecekleri var...

SİBEL ORAL

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