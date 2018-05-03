ARMAĞAN EKİCİ

DİĞER
Johann Sebastian Bach'ın yapıtında amatörleri ve profesyonelleri çeken pek çok yön var. Bunlar en temel düzeyden başlıyor: Tekrar içinde çeşitlilik, birbiriyle sohbet eden, konuşma ritimlerini izleyen, bir sohbet gibi iç içe geçen melodiler...
İnsanlığın en eski erkeklik hikâyelerinden biri Odysseia kadınlık ve erkeklik hâlleri arasındaki asimetri açısından bugün de güncelliğini koruyor
Şehirler ve seyâhat Enis Batur’un pek çok şiirine, denemesine, otobiyografik metnine damgasını vuran başlıca temalar arasında...
Behemot’u edebiyatta kedilerin ve kediliğin şahı, kedi becerikliliğinin ve umursamazlığının kişileşmesi olarak selamlıyorum...
How well do readers really understand The Time Regulation Institute? In this piece Armağan Ekici examines the new English translation of Tanpınar’s novel, together with its new introduction and the author’s criticism of modernisation...
Deneme, bize, tek doğrunun ne olduğunu dayatanlara, hakikat yolunu emredenlere direniş kapısını açan, hayatın sandığımızdan daha karmaşık olduğunu söyleme hakkını veren bir tür...
James Joyce'un "çevrilemez" denilen Finneganın Vahı'nı Türkçede iki ayrı çevirmenden okuyacağız ama öncesinde Armağan Ekici'nin incelemesini K24 okurlarıyla paylaşıyoruz...
Çevirmen çeviriyi bitirdikten sonra, editör kitabı yayına hazırlarken ellerinden geldiğince hata avlıyorlar ama onlar da beşer şaşar türünden olduğu için bazen hataları düzeltmeye çalışırken metne yeni hatalar ekleyebiliyorlar
Alice’in Harikalar Diyarındaki Maceraları ilk kez yayımlandığında takvimler 1865 yılını gösteriyordu. 150. yaşını kutlayan bu muhteşem hikayeye dair bilmediğimiz çok şey var...
Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü gerçekten doğru okuyor muyuz? Armağan Ekici, bu yazısında “saatleri ayarlama” ve “çağdaşlaşma eleştirisi” meseleleri üzerinde durarak, kitabın yeni İngilizce çevirisini, önsözünü ve sunuluşunu değerlendiriyor
Hollanda’nın koloniyal zulmünü ilk eleştirenlerden Multatuli’ye saygısını gösteriyor şehir. Bir başka Amsterdamlı düşünürün, Spinoza’nın heykelinin çevresinde de bir alıntı var. “Devletin amacı,” diyor Spinoza, “özgürlüktür...”
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