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ARMAĞAN EKİCİ

Dosya

Bach'ın izinde iki kitap

Johann Sebastian Bach'ın yapıtında amatörleri ve profesyonelleri çeken pek çok yön var. Bunlar en temel düzeyden başlıyor: Tekrar içinde çeşitlilik, birbiriyle sohbet eden, konuşma ritimlerini izleyen, bir sohbet gibi iç içe geçen melodiler...

ARMAĞAN EKİCİ
Dosya

Odysseia'nın erkekleri ve kadınları

İnsanlığın en eski erkeklik hikâyelerinden biri Odysseia kadınlık ve erkeklik hâlleri arasındaki asimetri açısından bugün de güncelliğini koruyor

ARMAĞAN EKİCİ
Dosya

Enis Batur’un Dört Şehir’i

Şehirler ve seyâhat Enis Batur’un pek çok şiirine, denemesine, otobiyografik metnine damgasını vuran başlıca temalar arasında...

ARMAĞAN EKİCİ
Dosya

Kitap kedilerinin şahı, Behemot

Behemot’u edebiyatta kedilerin ve kediliğin şahı, kedi becerikliliğinin ve umursamazlığının kişileşmesi olarak selamlıyorum...

ARMAĞAN EKİCİ
English

How to regulate time

How well do readers really understand The Time Regulation Institute? In this piece Armağan Ekici examines the new English translation of Tanpınar’s novel, together with its new introduction and the author’s criticism of modernisation...

ARMAĞAN EKİCİ
Dosya

Deneme sanatı üzerine

Deneme, bize, tek doğrunun ne olduğunu dayatanlara, hakikat yolunu emredenlere direniş kapısını açan, hayatın sandığımızdan daha karmaşık olduğunu söyleme hakkını veren bir tür...

ARMAĞAN EKİCİ
Kritik

Finneganın Vahı Vakası

James Joyce'un "çevrilemez" denilen Finneganın Vahı'nı Türkçede iki ayrı çevirmenden okuyacağız ama öncesinde Armağan Ekici'nin incelemesini K24 okurlarıyla paylaşıyoruz...

ARMAĞAN EKİCİ
Dosya

“Bilinen bilinmeyenler” ve “bilinmeyen bilinmeyenler”

Çevirmen çeviriyi bitirdikten sonra, editör kitabı yayına hazırlarken ellerinden geldiğince hata avlıyorlar ama onlar da beşer şaşar türünden olduğu için bazen hataları düzeltmeye çalışırken metne yeni hatalar ekleyebiliyorlar

ARMAĞAN EKİCİ
Dosya

Carroll’ın yüzleri

Alice’in Harikalar Diyarındaki Maceraları ilk kez yayımlandığında takvimler 1865 yılını gösteriyordu. 150. yaşını kutlayan bu muhteşem hikayeye dair bilmediğimiz çok şey var...

ARMAĞAN EKİCİ
Kritik

“Saatler nasıl ayar edilmeli?”

Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü gerçekten doğru okuyor muyuz? Armağan Ekici, bu yazısında “saatleri ayarlama” ve “çağdaşlaşma eleştirisi” meseleleri üzerinde durarak, kitabın yeni İngilizce çevirisini, önsözünü ve sunuluşunu değerlendiriyor

ARMAĞAN EKİCİ
Her Şey

Amsterdam’ın harfleri

Hollanda’nın koloniyal zulmünü ilk eleştirenlerden Multatuli’ye saygısını gösteriyor şehir. Bir başka Amsterdamlı düşünürün, Spinoza’nın heykelinin çevresinde de bir alıntı var. “Devletin amacı,” diyor Spinoza, “özgürlüktür...”

ARMAĞAN EKİCİ

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