Kitap kedilerinin şahı, Behemot

Benim gözümde edebî kedilerin en karakterlisi, en komiği ise Bulgakov’un Üstat ile Margarita'sındaki Behemot. Bu romanda, muhtemelen Şeytan’ın bizzat kendisi olan Woland adlı karakter, Moskova’da ortaya çıkıp her şeyi birbirine katar; Behemot, Woland’ın iki yardımcısından biridir. İlk anıldığı pasajda, kedinin bir domuz kadar iri, baca isi gibi siyah olduğunu, bıyıklarının bir süvari subayının bıyıklarına benzediğini ve iki ayağının üzerinde yürüdüğünü okuruz. Romandaki ilk sahnesinde Behemot tramvaya binmeye kalkar; on kopeklik tramvay ücretini ödemeye çalışmasını Bulgakov “belli ki bu kedi ödeme güçlüğü içinde olmadığı gibi, disiplinliydi de” diye anlatır. Kondüktör onu tramvaya kabul etmeyince on kopekle bıyıklarını okşadıktan sonra arka kapıya asılarak biner tramvaya.