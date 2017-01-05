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ALİ BULUNMAZ

Kritik

Janet Frame’in farklı varoluşları

Soframda Bir Melek, Frame’in, zamanı geri çağırma ve geçmişe bakma çabasının bir ürünü. Hatıralarına karşı kazandığı bir zafer... Tutulduğu fırtınayı anlatırken acıları yarıştırmak yerine, onları anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyor

ALİ BULUNMAZ
Kritik

“Herkes şimdiki zamanını yaşar”

Bitik Adam, Papini’nin başarısızlığını ve kaybedecek fazla bir şeyinin kalmadığını kanıtlayan bir kitap. Daha doğrusu başladığı yere; yalnızlığına ve dünyaya geri dönüşünü simgeliyor...

ALİ BULUNMAZ
Kritik

Savaşan ve boğulan bir filozof: Louis Althusser

Filozof Olmayanlar İçin Felsefeye Giriş, kişinin kendisindeki felsefi serpintiyi anlamasına ve Louis Althusser'in uzun yıllar üstünde çalıştığı materyalist felsefenin temel problemlerinin çerçevesini çizmeye uğraşan metinler toplamı...

ALİ BULUNMAZ
Dosya

Bedenlerin “sakıncalı” bulunan dostluğu

Onur Yürüyüşü’nün polis tarafından gazlandığı, yürüyenlerin coplandığı ve gökkuşağı renklerinin kimi yetkililerce yasaklanmaya uğraşıldığı günümüzde, Hemcinsine Tutkun Bedenler ısrarlı reddedişler için edebî bir şifa kaynağı

ALİ BULUNMAZ
Kritik

Emlak mülkiyetine karşı bir “Vandal”

“Sanat dünyasındakileri, yaptığım şeyin ‘sanat’ olduğuna inandırmak gibi bir derdim yok. Grafiti dünyasındakileri, yaptığımın Vandalizm olduğuna ikna etmekle daha fazla meşgulüm.”

ALİ BULUNMAZ
Kritik

Tahrifatsız ve sansürsüz Kafka

Saul Friedländer Utanç ve Suçluluğun Şairi kitabında dönemi, ailesi, çevresi ve ilişkilerinden soyutlanmadan Kafka’yı, bazı bazı bildiğimiz ama daha çok saklanan Kafka’yı anlatıyor

ALİ BULUNMAZ
Kritik

Bakkal kilerinden dünyaya Thomas Bernhard

Thomas Bernhard otobiyografik beşlemesinin ikinci kitabı Kiler - Bir Kaçış’a “Öteki insanları ters yöne giderek buldum, o iğrenç lisede değil" cümlesiyle başlıyor ve kendini bulduğu bakkal kilerinden dünyaya sesleniyor...

ALİ BULUNMAZ
Kritik

Daiquiriler senin şerefine Hemingway…

Bugün 116’ncı doğumgünü olan Hemingway uzun zamandır tasarladığı intiharı gerçekleştirdiğinde geride kitaplar, öyküler, gel giti bol bir yaşam; av tutkusuyla, maçolukla, çelişkilerle, şiddet ve şefkatle dolu anlar bıraktı dünyaya...

ALİ BULUNMAZ
Kritik

Yazarın hasta olanı makbuldür

Herman Melville, John Milton, Jonathan Swift, James Joyce, George Orwell ve William Shakespeare… Harvard Tıp Fakültesi’den John J. Ross bu yazarların hastalıklarından tıp ve edebiyat tarihini bir araya getirdi: Shakespeare’in Titremesi Orwell’in Öksürüğü

ALİ BULUNMAZ
Kritik

Kitap krallığının labirentinde…

Kitaplar üzerine çok düşünüldü, çok şey söylendi, çok yazı ve kitap yazıldı. İşte bu yazı da kitapları anlatan kitaplara dair bir yazı, kitap krallığının labirentinde kaybolmaya korkmayanlara...

ALİ BULUNMAZ
Portre

Hayli “günahkâr” bir insan evladı: Eduardo Galeano

"Futbol topu gibi dönüyor" dediği dünyanın pek çok kirli yönüne dokunan Eduardo Galeano, Latin Amerika'nın kahvehanelerinden öğrendiği tertemiz hikâyelerle büyüyüp, onları kendi üslubuyla dünyaya anlatmıştı

ALİ BULUNMAZ
Kritik

Büyük kapatılmanın yakın tarihi

Mohamedou Ould Slahi, 2002’den bu yana Guantanamo’da bir hücrede kalıyor. Üstelik ABD’nin suç isnadında bulunmamasına rağmen... Slahi’nin güncesi, “olağan şüphelilerin” içine doldurulduğu bir yer haline gelen Guantanamo'nun perde arkasını anlatıyor

ALİ BULUNMAZ

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