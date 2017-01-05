Filozof Olmayanlar İçin Felsefeye Giriş, kişinin kendisindeki felsefi serpintiyi anlamasına ve Louis Althusser'in uzun yıllar üstünde çalıştığı materyalist felsefenin temel problemlerinin çerçevesini çizmeye uğraşan metinler toplamı...ALİ BULUNMAZ
Herman Melville, John Milton, Jonathan Swift, James Joyce, George Orwell ve William Shakespeare… Harvard Tıp Fakültesi’den John J. Ross bu yazarların hastalıklarından tıp ve edebiyat tarihini bir araya getirdi: Shakespeare’in Titremesi Orwell’in ÖksürüğüALİ BULUNMAZ