Konumuz: LGBTİ Edebiyatı

Geride bıraktığımız ve hiç de iyi duygularla veda etmediğimiz 2015 yılının ardından yeni yıla 2016’nın ilk dosyasıyla başlıyoruz. Sevgili Murat Şevki Çoban’ın çalışması ve koordinasyonuyla yeni yılın ilk dosyası: LGBTİ Edebiyatı.

LGBTİ bireyler ve yazarlar Türkiye ve dünya yazınında nasıl yer buldu, zamanla neler değişti? Özellikle Türkiye edebiyatını ve Türkiye şartlarını merceğe almaya çalıştı yazarlarımız.

Halit Erdem Oksaçan “Türkçe edebiyatta gökkuşağı renkleri” başlıklı yazısıyla,

Seçil Epik “Neden hiç heteroseksüel yazar yok” başlıklı yazısıyla,

Levent Pişkin “İktidar, edebiyat ve LGBTİ” başlıklı yazısıyla,

İlker Cihan Biner “Cihangir kedileri: Organsız bedenlerin duygudaşlığı” başlıklı yazısıyla,

Hande Öğüt “Romantik dostluklardan lezbiyen aşka” başlıklı yazısıyla,

Özkan Ali Bozdemir “Eşcinsel edebiyatta tür ve tema ayrımı” başlıklı yazısıyla,

Ali Bulunmaz “Bedenlerin ‘sakıncalı’ bulunan dostluğu” yazısıyla dosyamıza katkı sağladı.

Biz tüm hatlarıyla bu konunun derinlemesine incelendiği bir dosya oluşturduğumuzu düşünüyoruz, umuyoruz okurlarımız için de bir arşiv ve kaynak olmuştur bu çalışma.

Yeni yılın bu ilk haftasında Türkiye yayıncılık dünyasında bir Finnegans Wake gündemi oluştu. James Joyce’un “çevrilemez” denilen bu metni Türkiye’de iki ayrı yayınevi ve iki ayrı çevirmen tarafından Türkiyeli okurun ilgisine sunuldu, sunulacak. Baskılardan biri Aylak Adam Yayınları tarafından Umur Çelikyay çevirisiyle raflardaki yerini alırken, Sel Yayıncılık etiketli ve Fuat Sevimay çevirisi ile çıkacak olan baskısı ise birkaç ay sonra raflarda olacak. Hatırlarsanız geçen hafta Fuat Sevimay’ın sunuşuyla tadımlık bir bölüm yayınlamıştık. Bu hafta da metnin diğer çevirmeni Umur Çelikyay’a mikrofonu uzattık. Cansu Canseven’in söyleşisini buradan okuyabilirsiniz.

Armağan Ekici ise Finnegans Wake’in ne, kim olduğunu anlatarak iki çeviri üzerinde karşılaştırmalar yaptı. Ekici’nin yazısını da buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

Önümüzdeki ay K24 birinci yaşına girecek. Bu arada da sitemizde yer alacak yenilikler için çalışmaya devam ediyoruz.

Şubat ayında yenilikler ve yeni dosya konularıyla görüşmek üzere...