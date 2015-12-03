Edebiyat açısından baktığımızda içinde bulunduğumuz 2015 yılının en önemli “iyi”lerinden biri hiç şüphesiz Orhan Kahyaoğlu tarafından uzun bir süreçte hazırlanan Modern Türkçe Şiir Antolojisi’ydi. 1920’den 2000 yılına olan 80 yılı kapsayan çalışma her antoloji sonrasında olduğu gibi tartışmaları da beraberinde getirdi. Neden Türk değil de Türkçe diyenler, 2000’den sonrası niye yok diyenler...

Biz de bu ay bu konuyu K24’ün gündemine getirerek, yazı, söyleşi ve soruşturmalarla irdelemek istedik. Yayın ve edebiyat dünyamızın emekçi okur ve yazarları Mesut Varlık ile Yalçın Armağan’ın titiz çalışmalarının ve koordinasyonunun ağırlıklı olduğu bir dosya çıktı ortaya. Her iki yazarımıza da buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Şairler, eleştimenler ve akademisyenlerin yanıt ve yorumlarıyla iki soruşturmamız var dosyaya bağlı. “Şairler yanıtlıyor” başlıklı soruşturmamızda; Cevat Çapan, Güven Turan, Lale Müldür, Enis Batur, Şükrü Erbaş, Hüseyin Ferhad, Mahmut Temizyürek, Akif Kurtuluş, Vural Bahadır Bayrıl, Şeref Bilsel, Devrim Dirlikyapan, Ömer Erdem, Asuman Susam, Betül Dünder, Gonca Özmen, Cihat Duman, Ömer Şişman ve Mehmet Said Aydın şiir antolojilerinde yer almanın ve antolojilerin kendileri için ne ifade ettiğini anlattılar.

Handan İnci, Nuri Sağlam, Murat Yalçın, Mehmet Can Doğan, Olcay Akyıldız, Sevengül Sönmez, Hayriye Ünal, Erhan Altan, Emrah Pelvanoğlu, Erkan Irmak ve Mehmet Sümer ise “Antolojilerin nasıl bir işlevi var? Sizin şiir antolojisi tercih(ler)iniz nedir?” sorunu yanıtlayıp, görüşlerini paylaştılar.

İshak Reyna, Yalçın Armağan, Mesut Varlık, Behçet Çelik, Başak Bingöl ve Yasemin Çongar Türkiye’den ve dünyadan antolojiler, yöntem, kanon üzerinde düşünerek, birçok kaynağı tarayarak dosyamıza güç kattı.

Dosya bağlamında Orhan Kahyaoğlu ile yine Mesut Varlık ve Yalçın Armağan konuştu.

Umuyoruz meraklıları için doyurucu yazı ve kaynaklarla dolu olan bu yılın son K24 dosyası aynı zamanda bir başvuru kaynağı olarak da arşivlerinizdeki yerini alır.

2015 yılının son editör yazısı bu. Yayına başladığımız için her ne kadar bizim için önemli olsa da 2015’te kötü anılarımız oldu. Yılsonu değerlendirmemizde tüm bunları yeniden hatırlayacağız. Ocak ayında ise bin umutla, tüm renklerimiz ve farlılıklarımızla el ele tutuşarak burada olacağız...