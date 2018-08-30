SEFA KAPLAN

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Dosya

Kadını meze olarak gören entelektüeller ülkesi

Sosyalizm, demokrasi, insan hakları, eşitlik gibi meseleler gündeme geldikçe yerinden yekinip hemen tavır alma lüzumunu duyan arkadaşların hiçbiri ama istisnasız hiçbiri, kadının uluorta aşağılanmasını protesto etmeyi getirmez hatırına

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Dosya

Dayak, taciz ve tecavüz şairliğin şanından mıdır?

Şairin veya romancının yazdıklarıyla kişiliği arasında doğrudan bir bağlantı kurmalı mıyız, yoksa, “bunlar nasıl olsa edebiyat” perspektifinin gerisine sığınıp çabucak bu ihtimalden uzaklaşmalı mıyız?

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Her Şey

Bir intiharın anatomisi

Stefan Zweig ve Lotte neden intihar etti? Stefan Zweig: Farewell to Europe filmi bu sorunun cevabını arıyor...

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Her Şey

Yolu Dostoyevski'ye düşen yazarlar

Ahmet Hamdi Tanpınar, Cemil Meriç, Oğuz Atay ve Orhan Pamuk... Farklı zaman ve biçimlerde bir şekilde yolları Dostoyevski'den geçen yazarlar...

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Her Şey

Salinger'ın yol açtığı hayal kırıklıkları

Budizmin yeryüzünü ve gökyüzünü açıklama çabalarının incelikleri peşinde koşan ve öğretiyi metinlerine de taşıyan J.D. Salinger, eşiyle çocuklarını bu çemberin dışında tutuyordu sarsılmaz bir inatla...

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Her Şey

Mecidi sinemasında iyiliğin sıradanlığı

Mecid Mecidi sinemasında sıradan hayatların asudeliği de, haklılığı hayli kuşkulu fersudeliği de, sınırları itina ile belirlenmiş bir doğallığın aynasından aksediyor kameraya...

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Her Şey

Füreya seramiklerinde mavinin motivasyonu

Yörüngesini temellendirmek mümkün olmasa da iddia etmekte herhangi bir sakınca yok: Füreya Koral’ın çinilerle tanışmadan önceki seramikleriyle tanıştıktan sonrakiler arasında, inkârı imkân dâhilinde bulunmayan gözle görülür bir mahiyet farkı var...

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Portre

Bir direniş imkânı olarak Susan Sontag

"Çalışmalarım gereğinden fazla çetin; hayatım ise zalim bir fıkra" diye yazmıştı günlüğüne Susan Sontag...

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Her Şey

Bazı Oğuz Atay kahramanlarının hicran verici ihmal edilmişliği

Oğuz Atay’ın uyumsuzlukları ve münzevilikleri yarım kilometre öteden bile belli olan kahramanları, hayatın yaşarken öğrenilecek bir şey değil, öğrenilerek yaşanılması lazım gelen birer mimarî proje olduğunu işite işite büyümüşlerdi...

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Antonioni’nin kendine sürgün insanlarını saran peyzaj kaygısı

Michelangelo Antonioni’nin İtalyan kimliği ve bu kimliğin faaliyet sahasının vazgeçilmez bir parçası hâlinde orada öylece gezinen Akdenizlilik, mimarî peyzaj depremlerine ziyâdesiyle duyarlı mekanik bir yörünge oluşturur...

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Portre

Gönlümüzdeki çatlaklardan sızan ışık: Leonard Cohen

6 Kasım, Leonard Cohen’in birinci ölüm yıl dönümüydü. Kanada, her zaman gurur duyduğu büyük oğlunu iki büyük faaliyetle andı, anıyor. Biz ise 82 yıllık ömre nasıl sığdığını bilemediğimiz bazı satırbaşları ile yetiniyoruz

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Her Şey

Karanlıkta kesik kesik kanayan aşk yaraları

Her aşk büyük bir cesareti ve bilinci barındırır bağrında. Takeshi Kitano'nun Bebekler filminde tanıştığımız Sawako ile Matsumoto bunun son örneği olmayacaklardır...

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