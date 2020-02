Dayak, taciz ve tecavüz şairliğin şanından mıdır?

1.

Hâlâ öyle mi bilmiyorum ama benim Edebiyat Fakültesi’nde yahut Gazi Eğitim’de okuduğum dönemlerde, nitelikli hocalarımızın neredeyse tamamı, metinle metnin yazarını kesin ve keskin çizgilerle ayırırdı birbirinden. Şiir için de geçerliydi bu, roman veya hikâye için de. Yaşanılan hayatla yazılan metin arasına gerilen gergin gergefleri bütünüyle kenara itiyordu bu yaklaşım. Gerçi o zamanlar da pek fazla ikna olduğum söylenemezdi ancak aradan geçen yıllarda gözümü de gönlümü de rahatsız eden tanıklıklar yüzünden tam tersi bir kanaat geliştirdim ben. Bir şair şiirleriyle, bir romancı veya öykücü metinleriyle tutarlı bir profil sergilemeliydi. Sinema ya da müzik söz konusu olduğunda da benzer bir tutarlılık arayışını sürdürdüm kendi çapımda.

14 Mayıs’ta Washington Post’ta yayımlanan Sandra Beasley imzalı ve Maybe abusive authors don’t belong on my bookshelf. But what about in my classroom başlıklı yazı, tutarlılık arayışında hiç de yalnız olmadığımı gösterdi bana. Florida’daki Tampa Üniversitesi’nde yarı zamanlı hocalık yapan Sandra Beasley, hayranlık duyulan kimi şair, romancı ve öykücülerin hayal kırıklığı yaratan karanlık taraflarıyla karşılaştığında yaşadığı çelişkiyi getiriyordu gündeme. Bu tür edebiyatçıların kitaplarını kendi kütüphanesinden tasfiye etmesi kolaydı, fakat sınıfta nasıl bir tutum takınmalıydı?

Sandra Beasley, önceki yıllarda Pulitzer’e değer görülen, sonraki yıllarda da ödül komitesine dâhil edilen Junot Díaz’la ilgili tartışmaları hatırlatıyordu ilkin. Díaz, 2008’de yayımlanan The Brief Wondrous Life of Oscar Wao isimli romanıyla belirgin bir ilgiye mazhar olmuş ve Pulitzer'le ödüllendirilmişti. Bu yüzden, The New Yorker’ın Nisan sayısında yayımlanan deneme-makale karışımı The Silence: The Legacy of Childhood Trauma ile yeniden gündeme gelmesi doğaldı aslında. Zira, Junot Díaz orada sekiz yaşında nasıl tecavüze uğradığını anlatıyordu çok cesur bir biçimde.

Hâlen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT), öğrencilerine yaratıcı yazının inceliklerini öğreten Junot Díaz’la ilgili skandal ise Sydney Yazarlar Festivali sırasında patlak verecekti. Tıpkı kendisi gibi bir yazar olan Zinzi Clemmons, birkaç yıl önce Junot Díaz’ın tacizine uğradığını açıklamış ve ifade yerindeyse eğer edebiyat dünyasını karıştırmıştı. Clemmons’ın iddiasına göre, edebiyata ilişkin tecrübelerini anlatması için davet ettikleri yazar kendisini zorla öpmeye kalkışmıştı.

Gazetelerde ve edebiyat dergilerinde yer alan haberlerden anlaşıldığı kadarıyla, Junot Díaz’ın ilk vukuatı değildi bu. Kadınlar seslerini yükseltmeseler muhtemelen sonuncusu da olmayacaktı. Küçüklüğünde tecavüze uğramış birinin, başkalarını tacize yeltenmesini Freud örnek vaka olarak incelemeye kalkışırdı mutlaka! Meselenin o tarafını Irvin Yalom’a havale ederek, Clemmons’ın açıklamasının başka yazarları da cesaretlendirdiğini söyleyelim hemen. Önce 2017 Amerikan Ulusal Kitap Ödülü finalistlerinden Carmen Maria Machado, onun arkasından da Monica Byrne, kendilerinin de muhtelif yıllarda Junot Díaz’ın tacizlerine maruz kaldıklarını duyuracaklardı kamuoyuna.

Dominikli yazar Junot Díaz, iddialar üzerine hem Pulitzer Ödül Komitesi’nden istifa edecek, hem de Sydney Yazarlar Festivali’nden geri çevrilecekti. Yapılan yorumlara bakılırsa, Junot Díaz’a 10 yıl önce takdim edilen Pulitzer Edebiyat Ödülü’nün geri alınması da pek fazla şaşırtmayacaktı kimseyi.

2.

Sandra Beasley’nin hatırlattığı ikinci örnek ise çok satan çocuk kitapları yazarı Jay Asher üzerinden yürüyordu. Asher, o ünlü Thirteen Reasons Why dizisinin yaratıcısıydı ve bu yüzden skandalla ilgili bütün yazılarda doğrudan buna dair bir gönderme yer alıyordu. Asher, illüstratör arkadaşı David Diaz’la (Bu Diaz başka Diaz!) birlikte hiç vakit yitirilmeden Çocuk Kitabı Yazarları ve İllüstratörleri Cemiyeti’nden kovulmuştu.

Beasley’nin can alıcı sorusu da bu kritik dönemeçte filizleniyor ve kendisine geniş bir alan buluyordu zaten: Bu ve benzeri yazarların kitaplarını okutmaya devam etmek ahlakî açıdan ne ölçüde doğruydu? Üstelik hayli güncel olan bir diğer mesele daha vardı: Her sene üniversiteye davet ettikleri kimi yazarların kişiliklerinin karanlık mağaralarında gizlenen “mütecaviz” çehrenin ortaya çıkmayacağından nasıl emin olabileceklerdi? Zira, hayranlık türünden tuhaf bir hâle tarafından kuşatılan öğrencilerin edebiyatçılara yaklaşımı, gereğinden fazla romantik nitelikler barındırıyordu bağrında.

Şüphesiz Sandra Beasley, iki yetişkinin gönül rızasıyla gireceği herhangi bir ilişkiden söz etmiyordu. Beasley’yi endişelendiren, şair yahut romancı kimliğiyle ortalıkta gezinen kimi insanların, yazının iktidarını kullanarak öğrenciler üzerinde baskı kurma ihtimaliydi. Makalesinde sıraladığı örnekler, endişesinde hiç de haksız olmadığını somut bir biçimde koyuyordu ortaya. O güne kadar davet ettikleri edebiyatçıların neredeyse tamamı hayli gevşek davranmış, dersin sonunda öğrencilerle birlikte en yakın pub’ın yolunu tutmak amacıyla semineri bile kısa kesmişti. Gerçi bugüne kadar öğrencilerinden herhangi bir taciz veya tecavüz şikâyeti almamıştı fakat bu hiçbir zaman almayacağı anlamına gelmiyordu tabii ki.

Sandra Beasley’nin yazısının ardından o bildik tartışma yeniden geliverdi gündeme: Yazarla yazdığını birbirinden ayırmak zorunlu muydu sahiden de ve zorunluysa eğer nasıl yapılacaktı bu ayrım? Linke bir göz atıldığında, Atlantik’in öteki yakasındaki insanların zihinlerinin de hayli karışık olduğu görülebilir rahatlıkla. Konuyu tartışanların ayrışma biçimi, bir kez daha tutarlılık meselesiyle karşı karşıya bırakıyor hepimizi: Şairin veya romancının yazdıklarıyla kişiliği arasında doğrudan bir bağlantı kurmalı mıyız, yoksa, “bunlar nasıl olsa edebiyat” perspektifinin gerisine sığınıp çabucak bu ihtimalden uzaklaşmalı mıyız?

3.

Söylemek gereksiz belki ama ben gene de üzerime düşeni yaparak hatırlatayım: Bütün bu gelişmeleri, #MeToo yahut Time’s Up kampanyalarından ayrı düşünmek mümkün değil. Kevin Spacey’nin bütün şöhretiyle birlikte yuvarlandığı yerden kalkamaması, Harvey Weinstein’ın tutuklanması, Nobel Edebiyat Ödülü Komitesi’nde yaşanan cinsel taciz skandalı yüzünden 2018 Nobel’inin iptali, Amerikan Temsilciler Meclisi’nin mühim bir üyesinin önce istifa, arkasından intihar etmesi, Woody Allen’ın bir türlü kendisini temize çıkartamaması, olan biten her şeyin yanlarına kâr kalacağına yahut üstünün bir biçimde örtüleceğine güvenenleri eni konu telaşlandırdı. metoomvmt.org sitesine şöyle bir göz gezdirerek dahi yaşananların boyutlarını kavramak son derece kolay.

Hazır elimiz değmişken, sinema dünyasından çarpıcı bir örnek daha verelim. O incelikli filmlerin yönetmeni Ingmar Bergman’ı sorguluyor bugünlerde İsveç kamuoyu. Buna benzer konularla bir miktar ilgilenenler, Dheeraj Akolkar’ın 2012 yapımı Liv & Ingmar belgeselini hatırlayacaktır mutlaka. Belgeselin kırılgan bir yerinde Liv Ullmann, hayli utangaç bir ifadeyle, Bergman’ın hayatı kendisi için nasıl bir cehenneme dönüştürdüğünü aktardıktan sonra, fiziksel şiddet gördüğünü de itiraf ediyordu, gözbebeklerindeki yaşları gizlemeden.

Ancak, bu kez kameranın gerisinde Akolkar değil, Jane Magnusson yer alıyor. Daha önce, yine bir belgesel olan Trespassing Bergman’la muhtelif tartışmalara zemin hazırlayan Jane Magnusson’ın yeni çalışması, yapım aşamasındayken bile birtakım sarsıntılara pencere aralamakta gecikmedi. Malûm, 2018 Bergman’ın doğumunun yüzüncü yılı ve Magnusson, yönetmenin bütün bir geçmişine çeviriyor kamerasını bu kez. Bugüne kadar Bergman’a ilişkin belgesellerin onun filmleri etrafında dönüp durduğunu hatırlatan Magnusson, kendisinin Bergman: A Year in a Life’ta yönetmene yönelik cinsel taciz ve istismar şikâyetlerine de odaklandığını söylüyor. Magnusson'ın The Guardian’a verdiği bilgilere göre, Bergman’ın geçmişte yaptıklarının pek azı dahi bugün İsveç’te suç teşkil ediyor ve insanlar bu yüzden kapının önüne konuluyor zerre tereddüde mahal verilmeden.

Magnusson, Bergman’ın filmlerinde rol olan hemen her oyuncuyla cinsel birliktelik yaşayabilmesinin gerisinde yatan skandallar zincirinin asla sorgulanmadığını belirtiyor öncelikle. Arkasından da, bunların ne kadarının gönüllü olduğu, ne kadarının yönetmenin zorlamasıyla yaşandığı sorusunu getiriyor gündeme. İsveç’te “ulusal kahraman” muamelesi gören Bergman’ı eleştirmenin zorluklarına değinen Magnusson, Hollywood’da patlak veren Harvey Weinstein skandalının bugüne dek sessiz kalanları bir parça cesaretlendirdiğini de ekliyor sözlerine. Bergman’ın bugüne kadar kamuoyu önünde açıkça suçlanmamasının gerisinde, insanların işlerini kaybetme kaygısının yattığını da vurgulamaktan geri kalmıyor üstelik.

4.