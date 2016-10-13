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GÜRSEL KORAT

Her Şey

Mito-roman

Şiiri ve romanı aynı kategoride gören aymazlığın iktidar çağını yaşıyoruz. Bunun bir dil iktidarına dönüştüğü de söylenebilir. Bu dil ilginç biçimde büyük bir yaratının göstergesiymiş gibi kabullenilmiştir

GÜRSEL KORAT
Her Şey

Düşünceye özgürlük

Yazarlar içerdeyken hiç kimsenin sözü özgürlüğün güvencesi altında olmaz. Toplumun özgürlük karnesi yazarlarının hapiste olup olmayışıyla ölçülür

GÜRSEL KORAT
Kritik

Eril romanlar

Milli kahramanlıklara dayanan edebiyat, baştan ayağa eril düşünme kalıplarıyla yaratılmıştır. Eski çağlara özgüdür ve karanlık dönemlerin bilgisini ve algısını aşmış değildir…

GÜRSEL KORAT
Her Şey

Görme çağı

Çağımızda “görme odaklı” bir yazının ağırlık kazandığı tartışmasızdır. Ayrıntılar azalmakta, kitap boyutları incelmektedir; söyleneni hızla anlatma arzusu sezilmekte, kısa öykü sevilmektedir... Söz ve göz artık yan yanadır

GÜRSEL KORAT
Kritik

Yazar ve metin

Yazar en önce görür, sonra işitir; dokunma, koklama ve tatma eylemleri eş ağırlıklı olarak bu ikisini izler... Kanımca yazar önüne insanın duyularını koyar ve metinsel hakikat denen şeyi böyle inşa eder

GÜRSEL KORAT
Kritik

Din ve roman

Dinsel roman yazanların, yazdıklarını dinsel kavramlarla değil estetik ortakduyunun biliş tarzıyla anlatabilmeleri beklenir. Dinsel inancın tartışılma yeri ve kanıtlanma alanı roman değildir

GÜRSEL KORAT
Her Şey

Yazar ve okur üzerine düşünceler

Edebiyatı aramayan okur, yazarı arar. Çünkü yazar artık kusurlu, kekeme, göbekli veya yaşlı bir kişi olmaktan çıkıp popüler ikon haline gelmiştir. Pantolon giyip erkek kılığında fotoğraf çektirebilir...

GÜRSEL KORAT
Her Şey

Üçüncü dünyacılık canıma tak etti

Şimdilerde üç dünyacı tezlere çok benzer bir yaklaşımla edebiyat tartışmaları yapan kişilere rastlıyorum. “Romanın Batı kanonuna ait bir tarz olduğunu ve bu kanon içinde mazlum ulusların anlatım biçimlerinin yer almadığını” öne sürüyorlar...

GÜRSEL KORAT
Her Şey

Bazı ölüler dirileri kurtarır…

Ölüm gerçekten bazen bir son değil başlangıçsa, sanırım bu gibi durumlar için söylenmiştir: Bazı ölüler dirileri kurtarır...

GÜRSEL KORAT
Her Şey

Kuzular kasaplara emanet

Bu vatanın kasaplarına her dönemde büyük bir özgürlük verilir, onlardan hesap alınamaz; bu ülkede faşiste asla faşist denilemez. Ama masumlar, daha yerdeki kanları bile kurumadan terörist ilan edilir...

GÜRSEL KORAT
Her Şey

İslam dünyasındaki kentler üzerine tezler

Öyle anlaşılıyor ki İslam şehirlerinde “şehir kültürünü korumak” anlamında muhafazakâr yoktur, oralarda muhafazakârlık taassupla yer değiştirmiştir...

GÜRSEL KORAT
Her Şey

Tarih ve roman

Günümüz okuru edebiyatçı kılığı altında propaganda yapan ideologları yadırgamıyor. Yeni okur din, siyaset, millet yahut bilmemnecilik uğruna anlatılan ilkel masalları edebiyat olarak görüyor ve tarihi de ideolojiyi de dini de kurmacadan öğreniyor

GÜRSEL KORAT

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