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EMRE AYVAZ

Portre

Âşık Nabokov

Mutsuzken mutsuzluğu üzerine yazabildiği için mutlu kalabilen, mutluluğa “istidadı olan” yazarlardandır Nabokov. Mutluluğun ilk sahnesi de çocukluktur

EMRE AYVAZ
Dosya

Kan akarken ne yaptılar?

Borges, García Márquez, Albert Camus, George Orwell, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Gustave Flaubert, H.G.Wells, Peter Handke, Max Frisch, Virginia Woolf, Ezra Pound, Thomas Mann... Yazar ve şairler, kan akarken ne yaptılar, ne yapmadılar...

EMRE AYVAZ
Her Şey

"Gâvur ölüsü"

Bazı kelimeleri, bazı ifadeleri, bazı kavramları, ısrarla üstlerine giderek, her işittiğimizde düzelterek, kullanmamakta ve kullandırmamakta ısrarcı olarak “telaffuz edilemez”, “bir daha ağza alınamaz” hale getirmeliydik

EMRE AYVAZ
Her Şey

Erkekler ağlar

Karl Ove Knausgård, "erkekler ağlamaz" yasağını çiğneyerek herkesin önünde ağlama cesaretini gösteriyor...

EMRE AYVAZ
Her Şey

David Foster Wallace’tan Don DeLillo’ya bir mektup

“…bu savaştan en ufak bir zevk almıyorum.”

EMRE AYVAZ
Her Şey

Okumadığım bir yazara ağıt

Amerikalı romancı James Salter 19 Haziran 2015 günü 90 yaşında öldü ve ben şimdiye kadar hiçbir kitabını okumadım...

EMRE AYVAZ
Kritik

“Yazdığım her şey doğru... da doğru olsa ne olur, olmasa ne olur?”

Edouard Levé okumak, kitap okumaktan çok beklenmedik bir şeyle beklenmedik bir anda karşılaşmaya benziyor...

EMRE AYVAZ
Kritik

Geoff Dyer’dan entelektüel serserilik dersleri

Geoff Dyer’ın yazdıklarında neyin heyecan verici olduğunu gayet iyi görebiliyorum: Hiçbir konunun uzmanı olmadan ve bunu umursamadan farklı uzmanlık alanları arasında başına buyruk bir seyyah gibi gezinmek. Entelektüel serserilik...

EMRE AYVAZ
Kritik

KOÇU, Reşad Ekrem

Reşad Ekrem Koçu hem sırtına romancı kanatları takmak istiyordu, hem de ayaklarına tarihçinin taşlarını bağlamak...

EMRE AYVAZ
Söyleşi

"İnsan her şeyin hep aynı kalacağını, orada öyle duracağını zannediyor..."

Fotoğraf koleksiyoncusu ve editörü Cengiz Kahraman'ın yeni kitabı İstanbul Kış Günlüğü: 1929 & 1954, yakında raflardaki yerini alacak. Kahraman'la kitabı ve Türkiye'de fotoğraf arşivciliği üzerine konuştuk

EMRE AYVAZ
Söyleşi

Alberto Manguel’le ayak üstü sohbet

Manguel: Türkiye’yi simgeleyen şehir olduğunu söylüyorlar, İstanbul’a gelince bütün Türkiye’yi anlarmışsın. Bana kalırsa durum tam tersi: İstanbul’un olmadığı tek bir şey varsa, o da Türkiye’nin simgesi

EMRE AYVAZ
Kritik

Refik Halid (aslında daha çok Tuncay Birkan) üzerine

2014 sonlarına doğru Refik Halid Karay’ın kitapları yeni baskılarıyla yeniden okurla buluştu. İnkılâp Yayınları’ndan çıkan bu muhteşem çalışmanın altında ise Tuncay Birkan imzası var. Peki, ne yaptı Tuncay Birkan, editörlük mü? Hayır…

EMRE AYVAZ

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