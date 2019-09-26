Çağlar Tanyeri: Yazılar gittikçe kısalıyor, bilgiler hap hâline geliyor galiba. Akademi dünyasında eğitsel ve bürokratik yükün yanı sıra akademisyenlerin düzenli bir çeviri eleştirisi faaliyetinde bulunması hiç kolay değil...CANSU CANSEVEN
Çeviri Söyleşileri'nin bu ayki konuğu Ari Çokona. Çağdaş Yunanca eserlerin İngilizce başta olmak üzere diğer dillerdeki yolculuğundan, Yunanca çevirmen ve editör bulma konusundaki zorluklardan ve tabii ki Kavafis'ten konuştuk...CANSU CANSEVEN
Haruki Murakami çevirmenlerinden Ali Volkan Erdemir: Murakami'nin süregelen Japon edebiyatına karşı yeni bir tarz oluşturma gayreti var ilk romanı Rüzgârın Şarkısını Dinle'de. En azından Japonya'da denenmemiş bir stil oluşturma peşindeCANSU CANSEVEN
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