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CANSU CANSEVEN

Söyleşi

"Çevirmenin yazarıyla kuracağı bağlantı çeviri tarihi açısından da bir belgedir"

Çağlar Tanyeri: Yazılar gittikçe kısalıyor, bilgiler hap hâline geliyor galiba. Akademi dünyasında eğitsel ve bürokratik yükün yanı sıra akademisyenlerin düzenli bir çeviri eleştirisi faaliyetinde bulunması hiç kolay değil...

CANSU CANSEVEN
Soruşturma

Çevirmeninden duymuş olun!

Kimi aynı anda birden fazla kitabın üstünde çalışıyor, kimi birini teslim edip hemen diğerine başlıyor. Önümüzdeki aylarda yayımlanacak kitapları önce çevirmenlerinden duymuş olun

CANSU CANSEVEN
Söyleşi

"Çevirmen de yazarın yarattığı evreni bambaşka bir dilin olanaklarıyla tekrar inşa eder"

Hasine Şen Karadeniz: Bir romanı çevirmeden önce onu dikkatle okuyup inceliyorum. Metnin içinde kendimi rahat hissetmeliyim, beş altı ay boyunca içinde yaşayacağım mekânım olacak sonuçta

CANSU CANSEVEN
Söyleşi

"Dil duyarlığı, sevgisi, titizliği, tutkusu terk edildi"

Ülker İnce: Kitabın dilinin şöyle olduğunu, böyle olduğunu yazan eleştirmenler de oluyor. Onlara ne yapmak gerek bilmem. Hemen kulaklarından tutup ilkokula, ortaokula, liseye tekrar mı götürmek gerekir acaba?

CANSU CANSEVEN
Söyleşi

“Çeviri yaparken kültürel farklılıklar önemli rol oynuyor”

Gül Özlen'le kuşları, kuş sevgisini ve kuşların dostluğunu konuşurken Hollandalı yazar Eva Meijer'e, Hollandacaya, çocuk kitapları çevirisine, Hollanda kültürüne de değindik...

CANSU CANSEVEN
Söyleşi

"Çeviriye sığındığım doğrudur..."

Erlend Loe'nun Norveççe'den Türkçedeki üç romanının da çevirmeni olan Dilek Başak'la Norveç edebiyatı, Erlend Loe romanlarının dünyayla derdi ve çeviri üzerine konuştuk

CANSU CANSEVEN
Söyleşi

"Benim için Ermenice herhangi bir dilden çok daha fazlası oldu"

Mehmet Fatih Uslu: Ermenice öğrenmenin okuma yazma maceramda saf bir mutluluk kaynağı olduğunu söyleyebilirim. Kendi memleketimi, kendi hâlimi, hepimizin ahvalini anlama çabasında ummadığım imkânlar, yollar açtı

CANSU CANSEVEN
Söyleşi

"Binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete"

Seçkin Selvi: Siz istediğiniz kadar ciddiyetle çalışın, yayın dünyasıyla ve yurt dışıyla ilişkilerinizi götürün, dünya edebiyatını takip edin, ama bir yerde devletinizin yanlış politikaları yüzünden eliniz kolunuz bağlı kalıyor...

CANSU CANSEVEN
Söyleşi

"Çevirisinden emin olan, daha iyisinin yapılamayacağına inanan çevirmen kendini sorgulamalıdır"

Çeviri Söyleşileri'nin bu ayki konuğu Ari Çokona. Çağdaş Yunanca eserlerin İngilizce başta olmak üzere diğer dillerdeki yolculuğundan, Yunanca çevirmen ve editör bulma konusundaki zorluklardan ve tabii ki Kavafis'ten konuştuk...

CANSU CANSEVEN
Söyleşi

"Çeviri yaparken dinleniyorum"

Çevirmen söyleşileri, dünyaca tanınan yazarları İngilizce ve Almancadan Türkçeye kazandıran İlknur Özdemir ile devam ediyor. Özdemir ile çeviri etrafında bir sohbet gerçekleştirdik

CANSU CANSEVEN
Söyleşi

"Özünde çevirmeyi seçtiğim yazarlar akademik odaklarımdan doğuyor"

Haruki Murakami çevirmenlerinden Ali Volkan Erdemir: Murakami'nin süregelen Japon edebiyatına karşı yeni bir tarz oluşturma gayreti var ilk romanı Rüzgârın Şarkısını Dinle'de. En azından Japonya'da denenmemiş bir stil oluşturma peşinde

CANSU CANSEVEN
Dosya

"Devrimin ilk yılları sanat için ideal ortamı da doğurdu"

Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi ve çevirmen Erdem Erinç'le Mihail Şişkin çevirisi ve Rus edebiyatı üzerine konuştuk...

CANSU CANSEVEN

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