TDK'nın "katı vejetaryen" olarak açıkladığı Veganlık/ Veganizm et, balık, kümes hayvanları, onların yumurtaları, sütleri, bal ve onlardan elde edilen diğer tüm besin maddelerini de kapsayan her türlü hayvansal üretimden vazgeçilen bir beslenme alışkanlığına karşılık geliyor. Ama bu kadar da değil. Hayvanların gıda, giyim, kozmetik veya bunlar gibi herhangi bir amaç için tüketim nesnesine dönüştürülme biçimlerinin ve onlara yapılan acımasızlığın bütün biçimlerini reddederek dışarıda bırakmanın yolunu arayan bir hayat şekli veganlık.

Vegan kelimesi bir ahlakî kaygıyı da içinde barındırıyor. Yeme içme ve giyinme de değil tek mesele; hayvanat bahçelerine, sirklere, hayvanların denek olarak kullanılmasına ve hayvanları istismar eden veya onları kötüye kullanan, onlara zulmeden, onları öldüren her türlü endüstriye karşı.

Vegan sözcüğü Birleşik Krallık Vegan Topluluğu’nun başkanı Donald Watson tarafından bulunmuş. Watson'ın dünyayı etkileyecek olan hikâyesi de 14 yaşında başlamış; amcasının çiftliğinde domuz kesimine ve domuzun çığlıklarına tanık olduktan sonra... Bu olaydan sonra vejetaryen olan Watson'ın tek derdi beslenmek üzerine de değildi elbet. Arkadaşlarıyla birlikte Vegan Topluluğu’nu kurmuşlardı. Hayvanların yaşam hakkına yapılan saldırıya, zulme ve sömürüye karşı bir topluluk. Watson'ın bizzat kendisinin önerdiği Vegan kelimesi ise İngilizcedeki “vejetaryen” sözcüğünün ilk üç harfiyle son iki harfini birleştirmesiyle (VEG-etari-AN) ortaya çıkmıştı. Böylelikle “vegan”lık “vejetaryen”liğin hem başlangıcı hem de bitişini temsil ediyor olmuş.

Hem dünyada hem de Türkiye'de ne oldu da veganlık böylesine artış gösterdi? Kendini bu alana adamış veganlar geçtiğimiz yıllar içerisinde dünyayı inkâr edilemeyecek oranda değiştirdiler diyebiliriz. Veganizm popülerlik kazanıyor, moda oluyor, hatta Vogue’da bile kendine yer buluyor. Veganizmin zaman zaman bir "trend" bir "moda" olarak görülmesinin zararı var mı bilemeyiz (ki aslında neden olsun) ama Amerika’da veganlık son üç yılda yüzde 600 artış gösterirken İngiltere’de yetişkinlerin yarısından fazlasının vegan satın alma alışkanlığını edindiği belirtiliyor. İngiltere’deki marketler vegan besinlere yönelik artan taleplere cevap verirken restoranlar ve zincir kahve mağazaları da birbiriyle yarışıyor yani evet bir sektör hâline de geldi. Türkiye'de de durum hiç fena değil. Vegan piknikler, market reyonlarında vegan rafları, festivaller yapılıyor. Vegan yemek tarifleri, beslenme listeleri, topluluklar vs...