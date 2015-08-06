"Anlatsam inanmazlar oğul, masal derler; masala inanmazlar, masalı yalnızca dinlerler, sanki hakikati bilirmiş gibi, sanki hakikatin sırrına ermiş gibi, masala inanmayan gerçeğe inanır mı?"

Murathan Mungan

Bu ayın dosya konusuna karar verirken aslında olabildiğince yayın dünyası da dâhil bütün gündem maddelerinden uzak bir noktada buluşmak istedik ve “masal”da karar kıldık. Masalın hep gizemli, fantastik bir yanı var, o olağan olanın üstünde ve dışında neler oluyor, biraz da bunu anlamaya çalışmak ve gözden kaçırdıklarımızı yeniden akıllara düşürmek içindi belki de...

Masallar ve çağdaş edebiyatımız…

Evvel zaman içinde bir Boratav masalı…

Derlenen Kürt masalları üzerine eleştirel bir yaklaşım…

Kadınlar için masallardan kurtulmanın yolu: Masal yazmak…

Masal iyi güzel de, romanda masalın işi ne…

Caroll'ın yüzleri...

Bu başlıklar altında bu ayki dosya konumuz masala dair birçok bilgiye ulaşacaksınız…

Tabii ki ilk sorumuz masalların çağdaş edebiyata etkisinin ne olduğu yönündeydi. Sadece Türkçe anlatımda değil aynı zamanda Kürt dili ve hikâyelerine etkisi de merakımızı cezbediyordu. Muharrem Kaya Türkçe edebiyata etkisi üzerine bir yazı yazarken, Canser Kardaş ise Kürt masalları derlemelerine dikkat çekti.

Konu masal olunca tabii Pertev Naili Boratav’ı anmamak ve yeniden anlamaya çalışmamak olmazdı. Türkiye’de folklor araştırmacılığının kurucusu olan Boratav’ın külliyatı içerisinde masalların nasıl bir önemi vardı? Arzu Öztürkmen’in kaleme aldığı Boratav incelemesi özellikle “milli kültür” ve “halk kültürü” arasındaki ayrıma dikkat çekiyor ve örneklerle hem Boratav’ı hem de masalın, folklorün önemini anlatıyor…

Ama bu kadar da değil. Merak ettiğimiz bir konu daha vardı: Masal ve kadın… Oylum Yılmaz hem bizimle birlikte bu meseleye kafa yordu, hem de neler olduğunu yazdı: Nedir masalların kadınlarla derdi? Tersine çevrildiklerinde bile kadını ötelemeleri?

Ersan Üldes “Masal işlevsel olmaya yazgılıdır. Roman, masal olmayandır, masal neyse, onun tam tersidir” dedi… Armağan Ekici ise 150. yaşını kutlayan Alice'in Harikalar Diyarındaki maceralarına dair bilmediklerimizi yazdı...

Dosya yazıları dışında Enis Batur söyleşisinin, Selim İleri’nin yazısının yanı sıra gündemimizde olan kitaplara dair yazıların hepsi yine siz okurları bekliyor.

Eylül’de görüşmek üzere…