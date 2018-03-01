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ZEHRA ONAT

Söyleşi

“Benim yaşantım o kadar sıradan ki onu anlatmaktan sıkılırım”

Claudio Morandini: Günümüzdeki edebî eserlerde doğanın gizli, korkutucu, anlaşılmaz taraflarının ihmal edildiğine inanıyorum

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Söyleşi

"Yüzü eskiye dönük bir yazarım"

Mahir Ünsal Eriş: Çünkü ben biraz eski bir insanım. Eskiye, gücünü ve etkisini kaybetmeden eskimişe karşı önüne geçemediğim bir ilgim oldu her zaman

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Dosya

“Yeni Türkiye”nin çirkinlikleri bizi yanıltmasın

Can Bahadır Yüce: Popülizmin iyice yükselişi, kötü romanların ilgi görmesi, “Yeni Türkiye”nin çirkinlikleri bizi yanıltmasın. Köşesinde, sessiz, o büyük yapıya tuğla taşıyanlar vardır

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Söyleşi

“Siz tükenirsiniz, onlar yaşar”

Bora Abdo: Ben nasıl yok ederim, nasıl sustururum, nasıl öldürürümü düşünüyor sanki insanlar. Her gün cenazeler kalkıyor, kitapla günümüz Türkiye’si arasında bir bağ kurmak istersek buna ölüm ve yitim üzerinden başlayabiliriz

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Söyleşi

Adaletin peşinde bir suçlu…

Suat Duman beş yıl sonra yayımlanan yeni romanı Dünyanın Leşleri’nde adaletin peşinde bir suçluyu anlatıyor. Duman’a göre sistem adaletsizlik üretiyor, hukuk da onu yamıyor...

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