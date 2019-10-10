Bağımsız ve alternatif yayınevleriyle söyleşilerimiz, Antonio Negri, Félix Guattari, Silvia Federici Charlotte Perkins Gilman gibi birçok yazarın gözden kaçmaması gereken metinlerini Türkçeye kazandıran Otonom Yayıncılık ile devam ediyorSEÇİL EPİK
Yayıncılık dünyamızı konu alan ve bağımsız, alternatif yayınevlerine odaklanan söyleşi dizimizin dördüncü konuğu Ayizi Kitap. Aksu Bora ile yayınevinin hikâyesi ve feminist yayıncılığın geleceği üzerine konuştuk...SEÇİL EPİK
Ayşe Düzkan ve Arzu Karacanlar'la, “feminizm odaklı bir yayınevine neden ihtiyaç var”dan, yayıncılık piyasasının onları zorlayan dinamiklerine, kolektif bir yayınevi yürütmenin artı ve eksilerine uzanan bir söyleşi gerçekleştirdikSEÇİL EPİK
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