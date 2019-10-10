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SEÇİL EPİK

Her Şey

"Gelenek dediğimiz şey sürekli bir dönüşüm hâlindedir"

Ve Sonra Dans Ettik, yer yer bu hikâyeyi daha önce de görmüştük hissi yaratsa da, işaret ettiği konuya dikkat kesilmemizi sonuna kadar başarıyor...

SEÇİL EPİK
Haberler

Ayvalık’ta festival mevsimi

Ayvalık Film Festivali ekibinin geçen yıl en çok vurguladığı şeylerden biri bu festivali “sürdürülebilir” kılmaktı. Festivalin ikinci yılında bizi bekleyen seçki ve etkinlikler bunun başarılacağının kanıtı gibi...

SEÇİL EPİK
Söyleşi

Ağrıyan yerimizi daha çok hissetmek: Yuva

Emre Yeksan: Kendi yaşamımda hissettiğim sıkışmanın genişleyip bir ormanın içinde bile insana hayatı dar edeceği fikriyle geldi sanırım bu hikâye bana...

SEÇİL EPİK
Kritik

“Toplumsal cinsiyet rollerinin deli gömleği”

Chimamanda Ngozi Adichie’ye bir arkadaşı, yeni doğan kızını feminist olarak yetiştirmenin yolunu sorar ve yazar, arkadaşı Ijeawele’ye içinde 15 maddenin olduğu bir mektup gönderir

SEÇİL EPİK
Dosya

Kitaplarımızı nasıl okuruz?

Birkaç sene öncesine kadar bir kitabın sayfalarını kırıştırmak, kapağını kıvırarak okumak benim için kabul edilebilir bir davranış değildi. Kitap cümlelerinin altını da çizemez, yanlarına notlar da alamazdık...

SEÇİL EPİK
Her Şey

Tel Örgü: Sınırı kim belirliyor?

Bu yıl 24'üncü kez yola koyulacak olan Gezici Festival'in, Sığınma(sız) başlıklı bölümü mülteci sorununu odağına alan üç belgesel ve bir kurmacadan oluşuyor. Tel Örgü, mülteci konusunu bireysel politik deneyimler ve tutumlar üzerinden ele alıyor

SEÇİL EPİK
Kritik

Bir anda yeterince kişi oyunu kurallarına göre oynamayı bırakırsa ne olur?

Emniyette olmayı mı yoksa özgürlüğü ve yaratıcılığı mı seçeceksiniz? Üstelik, yaşadığınız dünyada bu kavramlar birbirinin zıddı olarak görülürken...

SEÇİL EPİK
Söyleşi

Dünyalı olmamıza katkı sunacak kitaplar: Otonom Yayıncılık

Bağımsız ve alternatif yayınevleriyle söyleşilerimiz, Antonio Negri, Félix Guattari, Silvia Federici Charlotte Perkins Gilman gibi birçok yazarın gözden kaçmaması gereken metinlerini Türkçeye kazandıran Otonom Yayıncılık ile devam ediyor

SEÇİL EPİK
Her Şey

Kadrajı Ayvalık'a çeviriyoruz

“Tam anlamıyla imece usulüyle” gerçekleştirilen, “sanatın birleştirici gücüne inancımız tam” diyerek yola çıkan bir festival: Ekimde Ayvalık başkadır

SEÇİL EPİK
Dosya

Güvenli alanlar yaratmak için: Sen de Anlat

Sen de Anlat, 2010 yılından beri Mısır'da etkin olan HarassMap adlı platformun Türkiye uzantısı. HarassMap, cinsiyet ayrımı yapmaksızın her bireyin çözümün parçası hâline gelmesini sağlayan bir anlayışla hareket ediyor...

SEÇİL EPİK
Söyleşi

Bütün o deneyim, birikim unutulup gitmesin, yazılsın, kalıcı hâle gelsin diye: Ayizi Kitap

Yayıncılık dünyamızı konu alan ve bağımsız, alternatif yayınevlerine odaklanan söyleşi dizimizin dördüncü konuğu Ayizi Kitap. Aksu Bora ile yayınevinin hikâyesi ve feminist yayıncılığın geleceği üzerine konuştuk...

SEÇİL EPİK
Söyleşi

Her şeyden önce okurun bütçesinin daha geniş olduğu bir dünya hayali kuruyoruz: Güldünya Yayınları

Ayşe Düzkan ve Arzu Karacanlar'la, “feminizm odaklı bir yayınevine neden ihtiyaç var”dan, yayıncılık piyasasının onları zorlayan dinamiklerine, kolektif bir yayınevi yürütmenin artı ve eksilerine uzanan bir söyleşi gerçekleştirdik

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