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ŞAHAN YATARKALKMAZ

Dosya

Ben, sen, evimiz, evleri

Evin metafor olarak kullanılması sinemanın klasik döneminde yaygın bir usulken, yavaş yavaş onu bir karakter gibi belirleyici, karar verici bir varlık olarak düşünebildiysek, bunda Chantal Akerman gibi yönetmenlerin önemli rolü var

ŞAHAN YATARKALKMAZ
Her Şey

Bir kedi-köpek meselesi: Şahsiyet

Şahsiyet, bize yarı yarıya çözülmüş bir bulmaca sunuyor. Bu da temel motivasyonun bulmacayı çözmeyi bitirmek olmadığının altını çizmek için iyi bir tercih

ŞAHAN YATARKALKMAZ
Dosya

Cins bulmacası

Sinemamızda erkeğin çektiği azap ajitasyon ve akabinde verilecek cezayı meşru kılmak için kullanılabilirken, bu kullanım denklemden çıkarıldığında geriye çözümsüzlük ve çaresizlik hisleri kalıyor...

ŞAHAN YATARKALKMAZ
Dosya

Ozu'yla masa muhabbeti

Yasujiro Ozu sadece Japonya'ya değil, tüm dünyaya en zayıf karnından, aileden saldırmaktadır. Bunu da aynı anda birkaç eksende birden ifade eden cümleler, imgeler, dekorlar ve mizansenler sayesinde yapar olmuştur...

ŞAHAN YATARKALKMAZ
Dosya

Hepimiz kardeş değiliz

Başlığa devam mahiyetinde, provokasyonu açalım: Hepimiz kardeş değiliz, çünkü bazılarımız (daha) kardeşler. Arka planını deşelemesi yer yer keyifli, yer yer sinir bozucu bir kardeşlik bu...

ŞAHAN YATARKALKMAZ
Dosya

Mahalden meskene sinematografik mekân

Yakınlığı ve yan yanalığı içeren mahal ile, yerleşikliği ve yanı başındalığı içeren mesken arasında, yakalanmışlığı ve yanı sıralığı içeren mekân vardır

ŞAHAN YATARKALKMAZ
Dosya

Mavi boncuk: Bir rüya tabiri denemesi

Mavinin ister stüdyo filmlerinde olsun ister bağımsız yapımlarda olsun bilinemezi, ulaşılamazı, görülemezi düşünmemize aracılık etmesinin çok örneği, çok sebebi, çok güzel sonuçları var

ŞAHAN YATARKALKMAZ

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