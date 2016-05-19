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REŞAT TAHİR GÜRPINAR

Her Şey

Şah Mekruh’un işleri-5

Mekruh için bir yerin hangi dinden hangi ırktan olduğu değil, hangi parayla dolu olduğu önemli olduğundan Amerigonya’dan hoşlanmasa da parasına tapar, o şehrin parasını küplerde biriktirmekten özel bir zevk alırmış

REŞAT TAHİR GÜRPINAR
Her Şey

Şah Mekruh’un işleri-4

Mekruh, ESERİM dediği bu şehirle övünüyordu artık. Her şey tam istediği gibiydi. Alçaklar alçaklarla yarışıyor, zulüm zulmü besliyordu. Devlet düşmanlardan temizlenmişti, farklı düşünen herkes sarayın dışına atılmıştı...

REŞAT TAHİR GÜRPINAR
Her Şey

Mekruhistan’ın işleri

Bir gün Başveziri Hamut’la dertleşmek isteyen Mekruh, “Yav” demiş, “Çok enteresandır, bana diktatör diyorlar. Böyle şey olur mu? Ben diktatör olsam, bu ülkede bana diktatör denilebilir miydi?”

REŞAT TAHİR GÜRPINAR
Her Şey

Şah Mekruh Tarihi-2

TOKİM’in bu başarısında şüphesiz Kasım Paşa’nın çok emeği varmış. Bu nedenle TOKİM’in yaptığı ilk mahalleye onun adını vermişler...

REŞAT TAHİR GÜRPINAR
Her Şey

Birinci Mekruh tarihi

Yargım, Askerim, Polisim ve Devletim bu yazıyı okuyanlara ne yapacağını bilir. Şahlığı sizden öğrenecek değiliz...

REŞAT TAHİR GÜRPINAR

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