K24 Logo

ÖZLEM ALTUNOK

Dosya

Yeni Türkiye’den göç portreleri

Gözde Kazaz ve İlksen Mavituna’nın hazırladığı Bu Ülkeden Gitmek adlı kitap, sayılarla ifade edilen göç olgusuna kişisel yaşanmışlıklar üzerinden baktıkları spesifik bir çalışma

ÖZLEM ALTUNOK
Her Şey

Barış tohumları*

Erkan Özgen Barselona'daki Giving Voices adlı sergisiyle, arzu nesnesi ya da turistik obje olarak savaş aletleriyle ilişkilenen insanların karşısına şiddetin öznesi olanların hikâyelerini koyarak dilin ve belleğin sınırlarını sorguluyor

ÖZLEM ALTUNOK
Dosya

Vegan mecralarda aktivizm

Bu yazıda bir araya gelen profesyonel ya da amatör “vegan aşçı”lar farklı veganlık biçimleri ortaya koyuyor. Ancak farklı yol hikâyeleri olsa da, hareket noktaları ve amaçları aynı olan bu üç vegan mecra, farklı biçimlerde vegan aktivizm yapıyor

ÖZLEM ALTUNOK
Her Şey

Bülent Erkmen'in yeni Remix'i

1970'lerden bugüne uzanan üretim sürecini "remixlediği" sergi, yine Bülent Erkmen'in tasarım anlayışının iskeleti üzerine kurulu. Erkmen'in yineleyerek yenilediği Akbank Sanat'taki sergiyi görmek için son bir hafta...

ÖZLEM ALTUNOK
Söyleşi

“Bence ‘çeviri' direniyor!”

Celâl Üster: Türkiye dünyaya kapanırken, dünyayı dışlarken, çevirmenler dünyanın zenginliğini bu ülkeye taşımakta direniyorlar…

ÖZLEM ALTUNOK
Söyleşi

“Yarını kazanmanın derdindeysek…”

İki genç eğitimci; Sercan Dede ve Onur Dede Artvin’in ilk kitabevi Patika’yla yeni bir yaşam alanı yaratmanın derdinde. Sercan Dede, “Nasıl bir hayat istediğimizi ortaya koyan somut girişimlerde bulunmak gerekiyor” diyor...

ÖZLEM ALTUNOK
Her Şey

Derinlerde ve göklerde

Paris Ekolü'nün temsilcilerinden Selim Turan’ın Tez Antitez Sentez adını taşıyan sergisi 60 yılı aşkın sanat hayatı boyunca hep bir arayış içinde özgürce yol alan sanatçının dünyasının kapısını aralıyor

ÖZLEM ALTUNOK
Haberler

Bir gemi kalkıyor bu limandan

Galataport projesi kapsamında yeniden inşa edilecek İstanbul Modern’in 4 Nolu Antrepo'daki son sergisi Liman, geçmişten bugüne limanın barındırdığı pek çok çağrışımı ve görsel etkiyi bir araya getiriyor

ÖZLEM ALTUNOK

© Tüm hakları saklıdır.