ÖZLEM ALTUNOK

DİĞER
Gözde Kazaz ve İlksen Mavituna’nın hazırladığı Bu Ülkeden Gitmek adlı kitap, sayılarla ifade edilen göç olgusuna kişisel yaşanmışlıklar üzerinden baktıkları spesifik bir çalışma
Erkan Özgen Barselona'daki Giving Voices adlı sergisiyle, arzu nesnesi ya da turistik obje olarak savaş aletleriyle ilişkilenen insanların karşısına şiddetin öznesi olanların hikâyelerini koyarak dilin ve belleğin sınırlarını sorguluyor
Bu yazıda bir araya gelen profesyonel ya da amatör “vegan aşçı”lar farklı veganlık biçimleri ortaya koyuyor. Ancak farklı yol hikâyeleri olsa da, hareket noktaları ve amaçları aynı olan bu üç vegan mecra, farklı biçimlerde vegan aktivizm yapıyor
1970'lerden bugüne uzanan üretim sürecini "remixlediği" sergi, yine Bülent Erkmen'in tasarım anlayışının iskeleti üzerine kurulu. Erkmen'in yineleyerek yenilediği Akbank Sanat'taki sergiyi görmek için son bir hafta...
Celâl Üster: Türkiye dünyaya kapanırken, dünyayı dışlarken, çevirmenler dünyanın zenginliğini bu ülkeye taşımakta direniyorlar…
İki genç eğitimci; Sercan Dede ve Onur Dede Artvin’in ilk kitabevi Patika’yla yeni bir yaşam alanı yaratmanın derdinde. Sercan Dede, “Nasıl bir hayat istediğimizi ortaya koyan somut girişimlerde bulunmak gerekiyor” diyor...
Paris Ekolü'nün temsilcilerinden Selim Turan’ın Tez Antitez Sentez adını taşıyan sergisi 60 yılı aşkın sanat hayatı boyunca hep bir arayış içinde özgürce yol alan sanatçının dünyasının kapısını aralıyor
Galataport projesi kapsamında yeniden inşa edilecek İstanbul Modern’in 4 Nolu Antrepo'daki son sergisi Liman, geçmişten bugüne limanın barındırdığı pek çok çağrışımı ve görsel etkiyi bir araya getiriyor
© Tüm hakları saklıdır.
↑ Yukarı çık