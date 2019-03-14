ENİS BATUR

DİĞER
Kafamda evirip çeviriyorum da, bana yeniden ağaç olmak isterdim gibi geliyor. Ola ki, bu kez, başka bir ağaç ama. Bonzai ile Baobop ya da Tetrameles Nudiflora arası uçsuz bucaksız yelpazede evet başka bir bünye
Foucault, bize sağlık kurumlarının Erk çarklarıyla kolkola ilerleyişlerini göstermişti. Yarım yüzyıldır sorgulama düzenekleri hızlandı, yayıldı. Nedir hasta olmak: Kader mi, koşul mu, hak mı?
Şeytan dürttü, Ercümend Behzad Lav'ın Bütün Şiirler'ini rafından çekip çıkardım, birkaç şiire gözatacak oldum ki kendimi girdabın içinde buldum, birkaç gün boyunca oradan çıkamadım
Belge'nin kitabı neredeyse baştan uca magazinel eleştiri anlayışının bana kalırsa avam ve etik dışı dedikodu örnekleriyle örülü...
Ben, şimdi Ahmet Muhip Dıranas’ı yeniden okudum; okur yazdıklarımı okur, okumaz; birikisi, okur okumaz Dıranas’a dönebilir, döner(ler)se devran böyle döner
"Ona ilk mektuplarımı, gençlik içtenliğiyle, Paris’ten ve Bruges’den yazmıştım; yanıtladığında, içinden geçtiğim karanlık tünelin ucunda bir ışık topu belirdiğini söyleyebilirim..."
Edebiyat, Sanat bu çerçevede Bilim ile, Felsefe ile bir tutulamaz: Yalan, yanlış, yalan yanlış, sahtelik bir kapta; doğru, gerçek, sahicilik bir başka kapta durmuyor orada...
Meraklıydı, merakı üstelik çoğu insanın gözünden kaçırdığı keskin ayrıntılar üzereydi. Arkadaşları, bir çevresi vardı, ama gene de seçilmiş bir yalnızlığın içinde yaşadığı belliydi
Anladığım kadarıyla tweet “dünya”sının gerçekliği farklı. Atılan tweet belâ oluşturuyor, tweet sahibi için gözaltı kararı çıkınca özür diliyor, siliyor, kısacası aniden çark ediveriyor...
15 Temmuz 2016 geldi çattı sonra. İşleyen tarih karşısında şaşkın, kaygılı, yarıyarıya pusulasız, kimin elinden ne gelir, gelebilir kestirmesi olanaksız, ben “Tarih Üzerine Tezler”in ilk bölümünden harekete geçen başka bir metne kendimi hazırlıyorum
Bugün, ortalığı kargalar kaplamış durumda. Gözaltına alınmış, tutuklanmış, hattâ henüz derdest edilmemiş insanlar daha yargı aşaması başlamadığı halde “suçlu” ilân ediliyorlar
Enis Batur'dan Osman Çakmakçı'ya mektup...
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