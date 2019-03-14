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ENİS BATUR

Dosya

Fer

Kafamda evirip çeviriyorum da, bana yeniden ağaç olmak isterdim gibi geliyor. Ola ki, bu kez, başka bir ağaç ama. Bonzai ile Baobop ya da Tetrameles Nudiflora arası uçsuz bucaksız yelpazede evet başka bir bünye

ENİS BATUR
Her Şey

Hekim ve Heybesi- Bir temel yapıt

Foucault, bize sağlık kurumlarının Erk çarklarıyla kolkola ilerleyişlerini göstermişti. Yarım yüzyıldır sorgulama düzenekleri hızlandı, yayıldı. Nedir hasta olmak: Kader mi, koşul mu, hak mı?

ENİS BATUR
Her Şey

Ercümend Behzad Lav'ın hayalet (?) kitapları

Şeytan dürttü, Ercümend Behzad Lav'ın Bütün Şiirler'ini rafından çekip çıkardım, birkaç şiire gözatacak oldum ki kendimi girdabın içinde buldum, birkaç gün boyunca oradan çıkamadım

ENİS BATUR
Kritik

Murat Belge'den bir ders kitabı

Belge'nin kitabı neredeyse baştan uca magazinel eleştiri anlayışının bana kalırsa avam ve etik dışı dedikodu örnekleriyle örülü...

ENİS BATUR
Her Şey

Gök yuka

Ben, şimdi Ahmet Muhip Dıranas’ı yeniden okudum; okur yazdıklarımı okur, okumaz; birikisi, okur okumaz Dıranas’a dönebilir, döner(ler)se devran böyle döner

ENİS BATUR
Dosya

Atılgan mektupları

"Ona ilk mektuplarımı, gençlik içtenliğiyle, Paris’ten ve Bruges’den yazmıştım; yanıtladığında, içinden geçtiğim karanlık tünelin ucunda bir ışık topu belirdiğini söyleyebilirim..."

ENİS BATUR
Dosya

Yalan yanlış hayatın doğrusu: Bir klişenin serencamı

Edebiyat, Sanat bu çerçevede Bilim ile, Felsefe ile bir tutulamaz: Yalan, yanlış, yalan yanlış, sahtelik bir kapta; doğru, gerçek, sahicilik bir başka kapta durmuyor orada...

ENİS BATUR
Her Şey

Kibrit kutuları

Meraklıydı, merakı üstelik çoğu insanın gözünden kaçırdığı keskin ayrıntılar üzereydi. Arkadaşları, bir çevresi vardı, ama gene de seçilmiş bir yalnızlığın içinde yaşadığı belliydi

ENİS BATUR
Her Şey

Tweet dünyası

Anladığım kadarıyla tweet “dünya”sının gerçekliği farklı. Atılan tweet belâ oluşturuyor, tweet sahibi için gözaltı kararı çıkınca özür diliyor, siliyor, kısacası aniden çark ediveriyor...

ENİS BATUR
Her Şey

Angelus Militans

15 Temmuz 2016 geldi çattı sonra. İşleyen tarih karşısında şaşkın, kaygılı, yarıyarıya pusulasız, kimin elinden ne gelir, gelebilir kestirmesi olanaksız, ben “Tarih Üzerine Tezler”in ilk bölümünden harekete geçen başka bir metne kendimi hazırlıyorum

ENİS BATUR
Kritik

Kargalar

Bugün, ortalığı kargalar kaplamış durumda. Gözaltına alınmış, tutuklanmış, hattâ henüz derdest edilmemiş insanlar daha yargı aşaması başlamadığı halde “suçlu” ilân ediliyorlar

ENİS BATUR
Dosya

İşini önemsemek

Enis Batur'dan Osman Çakmakçı'ya mektup...

ENİS BATUR

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